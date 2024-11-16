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İstifa edenler dikkat! Kıdem tazminatınızı almak için geç değil!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 15:47
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Kıdem tazminatı alabilmek için işten atılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda istifa etmeden de kıdem tazminatı alınabiliyor. Peki kıdem tazminatı alabilmek için ne gerekiyor? Hangi şartları yerine getiren kovulmadan kıdem tazminatı alabiliyor? İşte detaylar...

İstifa edenler dikkat! Kıdem tazminatınızı almak için geç değil!

Kıdem tazminatı çalışanlar için kritik bir noktada duruyor. 1475 sayılı yasanın yürürlükteki 14. maddesi tazminat almanın şartlarını belirliyor. Ancak kıdem tazminatı almak için tek şart kovulmak değil. Peki, ayrıntıları neler?

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR

İş Kanunu 24. Madde'de sayılan haklı fesih şartlarının oluşması durumunda istifa edenler tazminat alabiliyor. Emekli olanlar kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyor. Zorunlu askerlik görevine gidenler ayrılıp tazminat alabiliyor. Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçene kadar ayrılan kadın çalışanlar tazminat alabiliyor.

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Takvim'in haberine göre, emeklilik için yaş dışındaki şartlarını tamamlayanlar tazminat hakkını alabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar SGK'dan 15 yıl 3.600 gün şartlarını tamamladıklarına dair yazı aldıktan sonra kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyorlar. Sonrasında sigortalı olanlar ise 25 yıl 4.500 gün ya da 7 bin günü tamamlamak zorunda. 1 Mayıs 2008 sonrası ise 25 yıl şartı kalkıyor 4600 günden başlayarak her yıl artan ve 5400 güne ulaşan prim yeterli oluyor. Vefat halinde de yakınlarına tazminat ödeniyor.

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KIDEM TAZMİNATI HESABI NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesabı yapılırken işçinin çalıştığı süreye bakılıyor. Her yıl için son brüt maaşından bir maaş hesaplanıyor. Bir yılı tamamlamayan süreler de hesaba katılıyor. Yani 3 yıl çalışan ve brüt maaşı 20 bin lira olan bir çalışan 60 bin lira tazminat alıyor. Bu işçi 3 yıl 3 ay çalıştığında bu 3 aylık kısım da hesaba katılıyor.

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?

Kıdem tazminatında kullanılacak brüt ücret sadece maaştan oluşmuyor. Çalışana düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen ödemeler brüt ücrete ekleniyor. Örneğin brüt ücreti 30 bin lira olan bir çalışana her yıl 5000 lira ikramiye ödeniyorsa brüt ücreti 35 bin lira olarak alınıp çalıştığı yıl ile çarpılıyor. Burada düzenli ödenmeyen mesai, prim gibi ödemeler dikkate alınmıyor.

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KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN ÜCRET BELİRLENİYOR

Evet kıdem tazminatı her yıl belirlenen tavan ücret kadar oluyor. Maaş ne kadar olursa olsun brüt ücret bu belirlenen rakamı aşamıyor. 2024 yılı Temmuz ayı ile birlikte bu rakam 41 bin 828 TL olarak uygulanıyor. Basın İş Kanunu'na tabi çalışan gazetecilerde ise tazminat tavanı uygulanmıyor.

DAMGA VERGİSİ DIŞINDA KESİNTİ OLMUYOR

Kıdem tazminatından damga vergisi dışında kesinti olmuyor. İşveren tazminatı hemen ve tek seferde bankaya yatırarak ödemek zorunda. İşçinin rızası olmadan taksit yapılamıyor.
İş yerinin kapanması, iflas etmesi ya da başkasına devredilmesi, satılması gibi durumlar kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmıyor.

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kıdem tazminatı
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