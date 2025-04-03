İstifa edip buna başladılar! Yurt dışına da gönderiyorlar 'Buradan boş çıkan yok' Fiyatı 30 bin liraya kadar çıkıyor...

Fethi Bol bir elektrik dağıtım şirketinde çalışırken 1998 yılında akıma kapılınca elinde, omzunda ve bacağında doku zedelenmesi oluştu. Fethi Bol’un aynı işi yapan ağabeyi İzzet Bol (45) da 2000 yılında benzer bir iş kazası geçirdi. Yaşanan bu olaylar üzerine iki kardeş mesleği bırakma kararı aldı.

O dönem farklı bir iş arayışını içerisine giren kardeşler, kentte yaşamını yitiren bir kemençe ustasının atölyesini devraldı.

Bir ustadan yardım alıp kemençe üretimini öğrenen ağabey-kardeş, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine üretim yapmaya başladı.

KEMENÇE USTASI ÇAĞIRIP ÖĞRENDİLER

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Fethi Bol, elektrik işini bırakmaya karar verip farklı bir meslek arayışına girdiklerini ifade etti. Bol, kemençe işine nasıl başladıkları şöyle anlattı:



“O dönemde kemençe üretimi yapan bir ustamız vefat edince, dükkanını bize satmayı teklif ettiler. Biz de devraldık. Ancak bu işi bilmiyorduk, bu yüzden bir ustayı yanımıza çağırdık ve bize öğretmesini istedik. ‘Nasıl olacak bize göster, yaptığın ürün senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca bizimle çalıştı, ürettiği kemençeleri kendisine verdik. Daha sonra ‘Biz bundan sonrasını yavaş yavaş yaparız’ diyerek kendi üretimimize başladık”

‘YURT DIŞINDAN TALEP ALIYORUZ’

Çin, Hollanda, Rusya hatta Afrika kıtasına bile kemençe yapıp gönderdiklerini ifade eden Bol, “Şu anda kemençelerimizi özel sipariş üzerine toptan üretiyoruz. Her bütçeye uygun ürünlerimiz var. Fiyatlarımız 1500 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Atölyemize gelen hiç kimse buradan boş çıkmıyor. Ayrıca yurt dışından da talep alıyoruz. Özel yapım kemençelerimizin üretimi yaklaşık 10-15 gün sürüyor” ifadelerini kullandı.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır