İstifa edip tazminat alma hakkı! Maaşlar yatmaya devam eder...

Her yıl binlerce çalışan, iş sağlığı tedbirlerinin ihmali dolayısıyla engelli birey haline geliyor veya hayatını kaybediyor. İş yerinde iş sağlığı güvenliğinin uygulanmadığı durumlarda çalışanların birden fazla hakkı doğuyor. İstifa edip tazminat alma hakkı, çalışmayıp maaş alma hakkı da bunlar arasında yer alıyor.

İŞÇİ İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR

Olumsuz durumları önlemek için, çalışanlara işe başlamadan önce iş ile ilgili eğitim verilmesi ve meydana gelebilecek risklerden ötürü bilgi sağlanması gerekiyor. İşçinin, olası tehlikelerden kurtulmak için baş koruyucu baret, iş gözlüğü kullanımının da gereklidir. Öte yandan işçi de meydana gelebilecek riskleri gözlemlemeli ve işverene bildirmelidir.

Çalışma bakanlığı iş müfettişlerinin denetimi sonucunda, işyerinde iş sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınmadığı ortaya çıkarsa, iş durdurulur.

İşyerinde iş sağlığı açısından gerekli önlemler alınmıyorsa ve işçiler durumu bildirmesine rağmen değişim olmuyorsa sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilir. Böylece fesih haklı bir sebeple gerçekleşir ve işçiler kıdem tazminatı alabilir.

MAAŞLAR YATMAYA DEVAM EDER

İşçi tehlikeli koşullarda çalışmaktan kaçınabilir. Bu durumda işçiler kurula, kurulun olmadığı işyerlerinde ise işverene başvurmalı ve durumu bildirmelidir. Bu süreçte işçi eğer çalışmaz ise, kanuna göre maaşlarında herhangi bir kesinti yapılamaz.



