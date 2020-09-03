İstihdam Piyasası Corona’dan Kurtulamadı

Amerika’da Corona virüsü salgınının ardından işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta salgının başlamasından bu yana ikinci kez 1 milyonun altına indi. Ancak bu durumun iş piyasasında güçlü bir iyileşmeye işaret etmediği yorumu yapılıyor.
Çalışma Bakanlığı, ilk kez işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının beş ayın en düşük seviyesine indiğini bildirdi. Ancak rakamdaki bu düşüşün bakanlığın hesaplamasındaki yöntem farklılığından kaynaklandığı sanılıyor.
İlk kez işsizlik yardımı alanların sayısı mevsimsel etkilerin çıkartıldığı rakamlara göre 130 bin düşerek 29 Ağustos günü sona eren haftada 881 bin oldu. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomistler bu sayının 950 bin olmasını bekliyordu. Ağustos ortasında işsizlik yardımı alanların toplam sayısı 29 milyon 200 bindi.
Ancak Çalışma Bakanlığı’nın verileri toplama yöntemini son raporunda değiştirmiş olması Corona virüsü döneminin beklenmedik ekonomik etkileriyle biraraya geldiğinde verilerin daha zor karşılaştırılmasına neden oluyor.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre geçen hafta işsizlik yardımı başvuruları 7.591 artarak 883 bin 352’ye çıktı.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) 24 Ağustos öncesi verileri ise istihdamda bir artışa işaret ediyor. Yine de bazı bölgelerde iş piyasasında büyümenin, özellikle de hizmet sektöründe geçici olarak işten çıkarılanların kalıcı olarak işlerine son verilmesiyle azaldığı kaydediliyor.
Özel sektör verilerine göre de şirketler Ağustos ayında beklenenden daha az işe alım yaptı ve istihdam artışı azaldı.
Bir diğer raporsa işten çıkarmaların Ağustos ayında havayollarının toplu işten çıkarmalarıyla birlikte arttığını gösterdi.
Hükümetin Ağustos ayı istihdam raporunun Cuma günü açıklanması bekleniyor.
ABD’de Corona virüsü salgını teşvik paketi, Şubat ayında resesyona giren ekonominin üçüncü çeyrekte hızlı biçimde toparlanmasını sağlamıştı. Ancak, paketle gelen haftalık 600 dolarlık işsizlik yardımının süresi Temmuz sonunda dolmuş ve işyerleri için kaynak programları da sona ermişti. Bu durum büyüme öngörülerini daha belirsiz hale getirdi. Ticaret açığı da Temmuz ayında yüzde 18,9 artarak 12 yılın en yükseğine; yüzde 63,6 milyar dolara çıktı.
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