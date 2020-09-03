İstihdam Piyasası Corona’dan Kurtulamadı

Amerika’da Corona virüsü salgınının ardından işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta salgının başlamasından bu yana ikinci kez 1 milyonun altına indi. Ancak bu durumun iş piyasasında güçlü bir iyileşmeye işaret etmediği yorumu yapılıyor.

Çalışma Bakanlığı, ilk kez işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının beş ayın en düşük seviyesine indiğini bildirdi. Ancak rakamdaki bu düşüşün bakanlığın hesaplamasındaki yöntem farklılığından kaynaklandığı sanılıyor.

İlk kez işsizlik yardımı alanların sayısı mevsimsel etkilerin çıkartıldığı rakamlara göre 130 bin düşerek 29 Ağustos günü sona eren haftada 881 bin oldu. Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomistler bu sayının 950 bin olmasını bekliyordu. Ağustos ortasında işsizlik yardımı alanların toplam sayısı 29 milyon 200 bindi.

Ancak Çalışma Bakanlığı’nın verileri toplama yöntemini son raporunda değiştirmiş olması Corona virüsü döneminin beklenmedik ekonomik etkileriyle biraraya geldiğinde verilerin daha zor karşılaştırılmasına neden oluyor.