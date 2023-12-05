FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var: Herkes yüksek şart isteyince nitelikli göçmen talep ettiler

İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var: Herkes yüksek şart isteyince nitelikli göçmen talep ettiler

05.12.2023 07:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstihdamda son 1 yılda yüzde 10’luk kayıp yaşandı. Sektör temsilcileri istihdam dengesinin bozulduğu mesajını verirken, azalan usta sayısı nedeniyle bazı ustaların maaşlarının müdür maaşlarını geçtiğine dikkat çekti. İşten ayrılanlar arasında ‘Tik- Tok hesabında video paylaşıp daha iyi kazanıyorum’ diyenlerin bile olduğu dile getirildi. Herkesin yüksek şart talep ettiğini kaydeden sektör temsilcileri bu yüzden nitelikli göçmen talebinde bulundu.

İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var: Herkes yüksek şart isteyince nitelikli göçmen talep ettiler

Türkiye’nin üretim ve ihracatıyla ilgili ciddi hedefler ortaya konulurken, sanayi tarafında istihdamdaki dengelerin bozulması hedeflere ulaşma konusunda endişe vermeye başladı. Tekstil ve hazır giyim sektör temsilcilerinin istihdamda 1 yıllık kaybın 150 bini geçtiğine dikkat çekmelerinin yanı sıra diğer sektörlerden benzer açıklamalar geliyor. Sektör temsilcileri, son 1 yılda yüzde 10 düzeyinde istihdam kaybı yaşadıklarını, gelecek yıllarda bu kaybın artacağı uyarısında bulunuyor.

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, üniversite sayısındaki artışa dikkat çeken sanayiciler çok fazla üniversite mezunu olduğu için mavi yakalı personel bulmakta zorlandıklarını kaydediyor. EYT düzenlemesi ile özellikle emek yoğun sektörlerde usta sayısının hızla azaldığının altını çizen sanayiciler, gelinen noktada usta bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle ustaları elinde tutmak için müdür maaşından fazla ücret ödediklerini söylüyor.

iStock-1034375976

“TİKTOK’TAN DAHA FAZLA KAZANIYORUM”

Şirket olarak mavi yakalı çalışanlara primlerle beraber 20 bin TL’nin üzerinde ücret verdiklerine değinen Tayaş Gıda Genel Müdürü Emre Taycı, şu bilgileri verdi:
“Mavi yakalı çalışan bulmakta zorlanıyoruz. İlan veriyoruz. Prim, gıda ve yakacak yardımı sunuyoruz. Ancak yine de personel bulamıyoruz. İki haftada 1100’ün üzerinde kişiyle iş görüşmesi yaptık. 380 kişi kabul edildi, işe başlayan 200 kişi, ilk hafta sonrasında ayrılan ise 80 kişi. Ayrılanlar arasında ‘Tik- Tok hesabında video paylaşıp daha iyi kazanıyorum’ diyenler var. 10 senedir devam eden teknik eleman sorununu artık kabullendik. 70-80 bin lira maaş alan ustalar var, bazı müdürlerden fazla kazanıyor. Müdürlerimiz, ‘ustalar bizden fazla kazanıyor’ diye şikayet etmeye başladı. Geldiğimiz nokta iç açıcı değil. En temel neden fazla olan üniversiteler nedeniyle mezun sayısının artması. Nitelikli göçmen alımı yapılmazsa bu şartlarda çalışan bulmak daha da güçleşecek.”

iStock-1406716242

DEPREM BÖLGESİNDE İNŞAAT TERCİH EDİLİYOR

Türkiye genelinde yaşanan istihdam probleminin benzerini sektör genelinde de yaşadıklarını ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, özellikle deprem bölgesinde daha ciddi sorun yaşadıklarını dile getirdi. Sektör üretiminin ağırlıklı olarak deprem bölgesinde olduğunu belirten Özger, “Bölgede inşaatta çalışanlar günlük 1500 TL, kalıpçıların ve demir bağlayan ustalar ise 4 bin TL yevmiye kazanıyor. Hal böyle olunca kimse sanayide çalışmak istemiyor. Çalışanlara ‘uzmanlık alanınız olsun, meslek sahibi olun diyoruz’ ama herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Özellikle İstanbul’da sanayi zor durumda. Çalışanların haklarını artırdık ama çalışma süreleri kısaldı. Herkes yüksek şartlar istiyor. Çalışanlar aidiyet duygusunu kaybetti. Bunu yeniden kazandırmamız lazım” dedi.

iStock-1366452989

“NİTELİKSİZ MEZUNLAR NİTELİKLİ İŞ ALANLARINI YOK ETTİ”

Emek yoğun sektörlerde yeni ustaların yetişmediğine dikkat çeken Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Fatih Dursun da, “Emek yoğun işler Türkiye’den yavaş yavaş çıkıyor. Bundan sonra gelen talebi de karşılamak zor. Bir kalifiye elemanı yetiştirmek 5 yıl sürüyor. Dolu kapasitelerde olmamız gerekirken şu an yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. Türkiye’nin güçlü markaları olmadığı için fason imalat ağırlıklı sektörler işçilik ve enerji maliyetlerinin yükselmesi ile kan kaybediyor. İşler azaldı, maliyetler yükseldi. Niteliksiz mezunlar nitelikli iş alanlarını yok etti. Bu alanlarda çalışanların sayısı da hızla düştü. Zeytinburnu’nda 10 bine yakın çalışan var. İstihdam yüzde 10 azaldı. İşi bırakan memleketine gidiyor ve geri gelmiyor maalesef” diye konuştu.

ASGARİ (2)

“GEÇİNEMEYEN MEMLEKETİNE GİDİYOR”

İşveren ile çalışan arasındaki barışın bozulduğuna dikkat çeken ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, para politikasında uygulanan sistem, enfl asyon ve sanayicinin rekabet gücü kaybetmesinin bunda etkili olduğunu belirtti.
Çalışanların enfl asyon karşısında ezdirilmemesi için hangi yöntemlerin uygulanacağının bilinmediğini kaydeden Turhan, “Asgari ücretle geçinmek zorlaştı. Dolar bazında tarihteki en yüksek maaşı verir duruma geldik ancak çalışanlar geçinmekte zorlanıyor. Çalışanlarımız artık büyük şehirde geçinemedikleri için memleketine gitmeyi tercih ediyor. Sektörümüzde yaklaşık 100 bin çalışanımız var. Son 1 yılda yüzde 5 ila 10 arasında istihdam kaybımız var. Çok sayıda diplomalı var. Onlara gel, asgari ücretle çalış da diyemiyorsun. Usta-çırak ilişkisinin de gelişmesi lazım. Her şeyin yeni baştan analiz edilip, kurgulanması lazım” diye konuştu.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 Haziran’dan sonra araba satışı yapamayacaklar!29 Haziran’dan sonra araba satışı yapamayacaklar!
Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"
Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybettiAltın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybetti
Anahtar Kelimeler:
istihdam
En Çok Okunan Haberler
Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybetti

Altın fiyatlarında tarihi düşüş! Değer kaybetti

İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var

İstihdamda ‘Tiktok’ alarmı! ‘Daha fazla kazanıyorum” deyip işi bırakan da var

Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"

Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

20 ton limonu dere yatağına dökmüşlerdi! O görüntüler harekete geçirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.