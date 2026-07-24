İstoç'ta milyonlarca liralık 'vurgun' iddiası! 'Tedarikçiyim' diye kandırmış

Ticaretin merkezi İstoç'ta çok sayıda esnaf tedarikçiye güvendi ve dolandırıldı. Züccariyesinden kozmetikçisine çok sayıda esnaf inanıp güvendikleri tedarikçinin vurgunuyla sarsıldı.

Show Haber'deki habere göre; Uzun yıllardır ticaret yaptıkları tedarikçi aldığı milyonlarca liralık ürünlerin parasını ödemeden bir anda ortadan kayboldu.

30-40 milyona yakın dolandırıldığını söyleyen esnaflar mağdur oldu. Esnaflardan biri 'Bizden mal alıyordu. 5 senedir çalışıyorduk. Gayet iyiydi. Çeklerini verdi, ödedi. Bu vatandaş şuan burada İstoç'ta kime gitse herkes bu vatandaşa mal verir. Yani kimse yok demez. En son Ocak'ta bir çeki vardı. Onu da ödedi." ifadelerini kullandı.

İddiaya göre tedarikçi en son şubat ayında ödeme yaptı.

"15 GÜN SONRA ÖDEYECEĞİM DEDİ"

Milyonlarca zarar eden esnaflardan diğeri ise şunları söyledi;

"Rahat bizde 5 milyona yakın bir çeki var ödenmemiş. 15 gün sonra ödeyeceğim dedi. Bıraktı gitti. Açıkçası ortada kaldık gibi bir şey oldu."

Çok sayıda esnaftan milyonlarca liralık ürün alıp ortadan kaybolan adama bir daha da ulaşan olmadı.

"2 MİLYONU KALMIŞTI"

Herkes bir zararının olduğunu söylüyor. 3,5 4 milyon dolandırılan da var altınını kaptıran da... Esnaflardan biri ise "Yaklaşık bir 5 milyon gibi bir ticaretimiz oldu. 3 milyonunu ödediler. 2 milyonu kaldı." dedi.

İddiaların odağındaki kişi cep telefonuyla arandığında ise ulaşılamıyor. Esnaf şikayetçi oldu.