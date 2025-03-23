İsveç'in para birimi nedir? İsveç'in para biriminin kodu ve sembolü

Kuzey Avrupa’da, ev sahipliği yaptığı halklar, topluluklar ve kültürler arasında birçok açıdan bağlar bulunan bir alt bölge olan İskandinavya’da yer alan ülkelerden biri de İsveç’tir. İsveç’in batısında ve kuzeyinde Norveç, doğusunda Finlandiya yer almaktadır. Ayrıca İsveç güney kısmında yer alan Öresund Köprüsü aracılığı ile de Danimarka’ya bağlanmaktadır.

İsveç'in para birimi nedir?

Yüzölçümü 450.295 kilometrekare olan İsveç, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında en büyük üçüncü ülke olma özelliğine de sahiptir. Ülkedeki toplam nüfus 10 milyon civarındadır. Kilometrekare başına 25 kişi düşmekte olan ülkede nüfus yoğunluğu oranı yüksek değildir. Başkent olan Stockholm ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehridir. Meclis sistemine sahip olan ülkede meşruti monarşi hakimdir.

Ekonomisi oldukça gelişmiş bir ülke olan İsveç, Orta Çağ döneminden bu yana bağımsız olan tek ülkedir. Ülkede tanınan resmi dil İsveççe’dir. Bu dil dışında Fince, Roman Dili, MEankieli, Laponca ve Yidiş dili de konuşulmaktadır. Kuzey Avrupa’da, Baltık Denizi ve Botni Körfezi’nin batı kısmında yer alan İsveç bu özelliği nedeniyle oldukça uzun kıyılara sahip bir ülkedir. Para birimi ise İsveç kronu'dur.

İsveç'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

İskandinavya yarımadasının doğu yakasını oluşturan İsveç’in Danimarka, Almanya, Polonya, Rusya ve Estonya ile Letonya’ya da deniz sınırları bulunmaktadır. Sahip olduğu yüzölçümü ile İsveç dünya genelinde 55. Avrupa’da ise beşinci en büyük ülke konumundadır. İklimi Sibirya ile aynı enlemde olmasına rağmen ılımandır.

Ülkede bir yıl boyunca dört mevsim yumuşak hava olayları belirgin bir biçimde yaşanmaktadır. Farklı bölgelerde farklı iklimler hâkimdir.

İsveç’te para birimi olarak İsveç kronu kullanılır. Para biriminin ISO (International Standart Organization) standartlarına göre uluslararası kodu SEK’tir. İsveç’in para birimi aynı zamanda Aland Adaları’nda da kullanılmaktadır. Ülkede ayrıca Euro da geçerli kabul edilmektedir.