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İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda! Şartlara uyum sağlıyorsanız...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammından sonra gözler AGİ açıklaması için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na çevrilmişti. AGİ kısaltmasıyla bilinen Asgari Geçim İndirimi, işverenlerin katılımıyla gerçekleşen uzun görüşmeler sonucunda netleşmişti. 2020 yılı için 220,73 TL olarak belirlenen AGİ ile ilgili tüm merak edilenleri sizin için araştırdık.

İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda! Şartlara uyum sağlıyorsanız...

Bilindiği üzere asgari ücret için her yılın son ayında tarafların temsilcileri ile görüşülmeye başlanıyor. Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılı için asgari ücret, brüt 2 bin 943 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Asgari ücretin resmi olarak açıklanmasından, sonra asgari ücret baz alınarak yapılan diğer ödeneklerin de tutarları yavaş yavaş belli oldu. SGK primi ve gelir vergisi kesintisi oranından sonra, vatandaşlar en çok AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ettiler.

AGİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

  • Asgari Geçim İndirimi, 16 yaşından büyük çalışan işçiler için hesaplanıyor.

  • AGİ, işçinin şahsı ve medeni durumuna bağlı olarak yıllık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

  • Asgari Geçim İndirimi hesaplamasında mükellefin çocuk sayısı ve eşinin çalışıp çalışmadığı da dikkate alınır.

  • Yıllık brüt asgari ücrete belirli oranlarda uygulanan indirim ile bir matrah elde ediliyor. Bu indirim oranı mükellefin kendisi için %50 iken, çalışmayan eşi için %10 olarak belirlenmiş.

  • Mükellefin ilk iki çocuğu için çocuk başına bu oran %7,5, üçüncü çocuk için %10 olarak belirlenmiş.

  • Üçüncü çocuktan sonra, beş çocuğa kadar ise oran %5.

  • Bulunan bu matrah, gelir vergisi tablosunda birinci gelir gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpılıp, ay bazında tutarın hesaplanabilmesi için 12'ye bölünür.

  • Hesaplanan bu aylık tutar, ödenecek vergiden düşülür.

  • AGİ hesaplamasında asgari ücretlinin şahsi durumu ve medeni hali önemli rol oynuyor.

    • 2020 AGİ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    • Asgari ücretin açıklanmasını takiben 2020 yılı için geçerli olacak AGİ de açıklandı.

    • 2020 yılı için Asgari Geçim İndirimi, bekar vergi mükellefi için 220,73 TL olarak açıklanmış olup 375,23 TL ile sınırlandırıldı.

    • Evli ancak eşi çalışmayan mükellefler için çocuk sayısına göre AGİ;

      • Çocuksuz: 264,87 TL

      • Tek çocuklu: 264,87 TL

      • İki çocuklu: 331,09 TL

      • Üç çocuklu: 375,23 TL

      • Dört veya beş çocuklu: 375,23 TL

    • Evli ve eşi çalışan asgari ücretli mükellefler için çocuk sayısına göre AGİ;

      • Çocuksuz: 220,73 TL

      • Tek çocuklu: 253,83 TL

      • Üç çocuklu: 331,09 TL

      • Dört çocuklu: 353,16 TL

      • Beş çocuklu: 375,23 TL

    AGİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULANLAR

    • AGİ ile devlet, asgari ücretle çalışan mükellefinden mahsup edeceği gelir vergisinin bir kısmını iade etmiş olur.

    • Aldığı ücret gerçek usulde vergilendirilenler asgari geçim indiriminden yararlanabilirler.

    • Her iki eşin de çalıştığı durumlarda çocuklar için AGİ, sadece bir mükellef için hesaplanır.

    • İş Kanununa göre işveren AGİ ödemekle yükümlüdür.

    • AGİ, asgari ücretli için hesaplanan aylık ödenecek vergiden daha fazla olamaz.


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