İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda! Şartlara uyum sağlıyorsanız...

Bilindiği üzere asgari ücret için her yılın son ayında tarafların temsilcileri ile görüşülmeye başlanıyor. Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılı için asgari ücret, brüt 2 bin 943 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Asgari ücretin resmi olarak açıklanmasından, sonra asgari ücret baz alınarak yapılan diğer ödeneklerin de tutarları yavaş yavaş belli oldu. SGK primi ve gelir vergisi kesintisi oranından sonra, vatandaşlar en çok AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ettiler.

AGİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?