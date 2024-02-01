İşverenlerden asgari ücret desteği talebi: Yeniden düzenlenmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, firmaların asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için geçerli olan bir önceki yıldan daha az işçi çalıştırmama yükümlülüğünün, haksız rekabete yol açtığını söyledi. Ardıç, asgari ücret desteğinin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Ankara Sanayi Odası, 2024’ün ilk meclis toplantısını Keçiören Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un katılımıyla yaptı.

Dünya gazetesinden yer alan habee göre, asgari ücret desteği hesaplamasının uzun vadeli sigorta kollarına tabi personel üzerinden yapıldığını ve firmaların, 2023 yılı Ocak ilâ Aralık döneminde sigortalı sayısında bir önceki yılın altında bildirimde bulunması hâlinde bu destekten faydalanamayacağını belirten Ardıç, şunları söyledi:

"EYT DÜZENLEMESİNİN ARDINDAN İŞÇİSİZLİK PROBLEMİ DAHA DA DERİNLEŞTİ"

“EYT düzenlemesi sonrası işten ayrılmalar nedeniyle zaten var olan işçisizlik problemi daha da derinleşirken, diğer taraftan firmalarımızın asgari ücret desteğinden yararlanamama durumu ortaya çıkmıştır.

"EYT'Yİ BİZ İSTEMEDİK, KUCAĞIMIZDA BULDUK"

EYT’yi biz istemedik, EYT’yi kucağımızda bulduk. Bir anda işletmelerimizde 90 dakika sahada futbol oynayacak 45 yaşındaki arkadaşlarımızı emekli ettik. Hükümetimiz de dedi ki 'Asgari ücret desteğinden faydalanmak için bir önceki yıldan işçi sayın daha az olmayacak.'

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Ben zaten mevcutta çalışan bulamıyorum ki. Şöyle yapılabilirdi; '6 ay müsaade ediyoruz size. 6 ay sonra işçi sayısını tamamlayamadığınız takdirde asgari ücret desteğinden faydalanamayacaksınız.' Bu durumdaki firmalar için haksız rekabet oluşturmaktadır. Söz konusu sorunun çözümü ve bu konuda adaletin sağlanması için desteğin yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır.”Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





