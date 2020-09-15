İşverenlerin ve çalışanların dikkatine! Eğer ödenmezse ceza kesilebilir...

Bazı işverenlerin ve muhasebe departmanlarının ücret dışında, farklı isimler altında ödeme yapmaya başlaması Sosyal Güvenlik Kurumunun prim tutarlarında gelir kaybı yaşamasına ve çalışanların gelecekte daha düşük emekli aylığı almasına sebep olmuştu. 2008 senesinde yapılan düzenleme ile birlikte prim kesintisine tabi tutulmayan kazançlar için bir kısıtlama kararı alındı. Bu bağlamda hangi kazançlar için prim kesintisi uygulanacağı daha net bir şekilde açıklanmış oldu. Eğer siz de hangi durumlarda çalışanlardan prim kesintisi yapıldığını merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz.

ÇALIŞANLARDAN HANGİ DURUMLARDA PRİM KESİNTİSİ YAPILIR?