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İsyan ettiren fiyat farkı! Karekodu okuttu her şey ortaya çıktı...

20.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici ve marketler arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Ürünlerin fiyatı tarladan tüketiciye ulaşana kadar katlanıyor. Samsun’da yapılan Hal Kayıt Sistemi (HKS) denetiminde, aracılar tarafından tarladan 2,31 TL’ye alınan limonun marketlere 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan ithal muzun marketlere 16,22 TL’ye satıldığı belirlendi.

İsyan ettiren fiyat farkı! Karekodu okuttu her şey ortaya çıktı...

Sebze ve meyvelere üretim noktalarından tüketiciye gelene kadar fiyat farkı ekleniyor. Fiyat artışları üreticinin de tüketicinin de dikkatini çekmeye başladı. Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulaması ile fahiş fiyatlar cep telefonu ile tespit edilebiliyor. Denetimlerinde aracılar tarafından tarladan 2,31 TL’ye alınan bir limonun marketlere 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan bir ithal muzun marketlere 16,22 TL’ye satıldığına dair tespitler yapıldığı bildirildi.

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Denetim ekipleri tarafından il genelinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde; haksız fiyat artışları ve stokçuluk, KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, okul kantinlerinin denetimi, fiyat etiketi ile kasa fiyatının aynı olup olmadığı, toptancı hallerinin denetimi ile Hal Kayıt Sistemi(HKS) ve ürün künye bilgileri üzerinden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik denetimlerini gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine aralıksız sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve cep telefonlarına ya da tabletlere ücretsiz olarak kolaylıkla yüklenebilen HKS mobil uygulamasıyla vatandaşlar meyve ve sebzelerde; üretici, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış-satış fiyat bilgilerine hızlıca ulaşabiliyor.

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2,31 TL’YE ALINAN LİMON 7,50 TL’YE, 7,74 TL’YE ALINAN İTHAL MUZ 16,22 TL’YE SATILMIŞ

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşlarımızdan yaş meyve sebze alış-verişlerini yaptıkları işletmelerde meyve ve sebzelere ait ürün künye belgelerinin olup olmadığı kontrol etmelerini ve ürün künye belgelerinin olmaması halinde Ticaret İl Müdürlüğümüze bildirmelerini isteyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Vatandaşlarımız sebze ve meyvelerin etiketinde bulunan ürün künyelerine ait karekodu okutarak tükettikleri ürünün nerede ve kim tarafından üretildiğinin yanı sıra bir ürünün tarladan çıkış fiyatıyla tüketiciye ulaşana kadar oluşan fiyat farklılıkları hakkında bilgi sahibi olarak alış-verişlerine yön verebilir. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmalı ve aldığı ürünü kesinlikle uygulama ile takip etmelidir. Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından bazı işletmelerde yapılan ürün künyelerine ait karekod denetimlerinde aracılar tarafından tarladan 2,31 TL’ye alınan bir limonun marketlere 7,50 TL’ye, 7,74 TL’ye alınan bir ithal muzun marketlere 16,22 TL’ye satıldığına dair tespitler yapılmış ve bu çerçevede işlem yapılarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirilmiştir” dedi.

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