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İtalya'nın para birimi nedir? İtalya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 23:25
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Resmi ismi ile İtalya Cumhuriyeti, çizme şekli ile bilinen ve genel olarak İtalya adı ile anılan bir ülkedir. Güney Avrupa’da yer alan ülke büyük oranda İtalya Yarımadası üzerindedir. Akdeniz’in en büyük iki adası olan Sardinya ve Sicilya da İtalya sınırları içinde yer alır. İsviçre, Fransa, Avusturalya ve Slovenya İtalya’nın sınır komşularıdır.

İtalya'nın para birimi nedir? İtalya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İtalya ya da resmi ismiyle İtalya Cumhuriyeti, Güney Avrupa ve Akdeniz’deki merkezi yeri sebebi ile yüzlerce yıldır birçok Avrupa uygarlığına ev sahipliği yapmış bir bölgededir. İsmi Latince İtalia kelimesinden gelen İtalya, önceleri sadece bugünkü İtalya bölgesinin güneyinde olan bir kısmı anlatmak için kullanılırken günümüzde tüm İtalya için kullanılmaktadır.

İtalya'nın para birimi nedir?

Son derece geniş bir tarihçeye sahip olan İtalya’da birçok farklı dönem yaşanmıştır. Batı Avrupa’nın bir parçası olarak kabul edilen İtalya Güney Avrupa’dadır. Kuzeyinde İsviçre, Fransa, Avusturya ve Slovenya ile sınır komşuluğu bulunur. Ayrıca Venedik Ovası’nı ve Po Vadisini de çevrelemektedir. Güney kısmında İtalya yarımadasının bütünü ile birkaç küçük adaya da ek olarak iki Akdeniz adası olan Sardunya’yı ve Sicilya’yı da kapsar.

Biyoçeşitlilik açısından son derece zengin bir ülke olan İtalya, farklı bölgelerinde farklı iklimler görüldüğü için çeşitlilik gösteren bir iklime sahiptir. Ülkenin büyük bir alanında tipik Akdeniz iklimi hâkimdir. Torino, Bologna ve Milano şehirlerinin ılıman dönence altı iklimini yaşaması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Başkenti Roma olan ülkenin para birimi İtalyan lirasıdır.

İtalya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Roma, İtalya’nın hem başkenti hem de ülkedeki en büyük şehirdir. Resmi dili İtalyanca olan ülke üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir. 1861 yılında yaşanan birleşme döneminin ardından 1946 yılında Cumhuriyet ilan edilmiş ve günümüzdeki halini 1958 yılında yaşanan gelişmelerin ardından almıştır.

İtalya’nın para birimi Euro'dur. Euro’nun evrensel para birimi kodu EUR olarak belirlenmiştir. Eski para birimi ise İtalyan lirası ya da İtalyan liretidir. 1861 yılından 2002 yılında kadar bu para birimi kullanılmıştır. Ancak daha sonraki süreçte ülkede resmi para birimi Euro olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi İtalya
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