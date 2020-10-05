İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor

Açıklamda görüşlerine yer verilen JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, şubattan itibaren tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlayan koronavirüs salgınının ülke ekonomilerine ve küresel ticarete büyük darbe vurduğunu bildirdi.

Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla önemli İtalyan kumaş üreticisinin katılacağı 'Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar' isimli etkinlik, Elite World Basın Ekspress’te 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İtalya'da düzenlenen önemli fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularının yeni kreasyonlarını belirlemesi ve modayı yakalaması için düzenlenen organizasyon, sektörün kumaş tedariğinde de önemli rol oynayacak.

Pandemi nedeniyle çok sayıda fuarın iptal edildiğini, bazılarının ise online yapıldığını anlatan Büyük, fiziki fuarların yavaş yavaş başladığını ancak sektör için çok önemli olan organizasyonlarda işlerin istenildiği gibi gitmediğini bildirdi.

Milano Unica (İtalya), Munih Fabric (Almanya) ve Premier Vision (Fransa) organizasyonlarının gerçekleştirilemediğini kaydeden Büyük, şunları kaydetti:

'Böyle bir süreçte hazır giyim şirketlerimizin yetkilileri, satın almacıları, tasarımcıları veya diğer ilgilileri uluslararası uçuşlara pek sıcak bakmıyor. Biz de, yaşanan seyahat kısıtlamalarının devam edeceği öngörüsü ile ağustos itibarıyla tedarikçisi olduğumuz dünyaca ünlü İtalyan kumaş üreticileri ile görüşmeler başlattık. Türk hazır giyim sektörünün küresel modadan ve yeni koleksiyonlardan uzak kalmaması için onları Türkiye'ye getiriyoruz.'

Büyük, etkinliğe katılan şirketlerin 2021-2022 kış koleksiyonlarını ve geleceğe dair fikirlerini sergileyeceğini belirterek, Türk markaların ise yeni sezon kreasyonlarını İstanbul'da görme ve geleceğe dair tasarımlardan haberdar olma şansını yakalayacağını anlattı.