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İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

İtalya'nın önde gelen kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurt dışındaki fuarlara gidemeyen Türk hazır giyim sektörü ile Türkiye'de ilk kez bir araya gelecek

İtalyanlar, Türk hazır giyim sektörü için İstanbul'a geliyor

İtalya'nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurt dışındaki fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörü için 13-15 Ekim'de İstanbul'da olacak.

JMK Tekstil'in açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında iptal olan tanıtım etkinliğini Türkiye'ye taşıdı.

İtalya'da düzenlenen önemli fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularının yeni kreasyonlarını belirlemesi ve modayı yakalaması için düzenlenen organizasyon, sektörün kumaş tedariğinde de önemli rol oynayacak.

Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20'den fazla önemli İtalyan kumaş üreticisinin katılacağı 'Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar' isimli etkinlik, Elite World Basın Ekspress’te 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonda ziyaretçi olarak bulunacak şirketler arasında Türkiye'nin önde gelen hazır giyim markaları yer alıyor.

'DÜNYACA TAKİP EDİLEN YENİ SEZON KREASYONLARI BEĞENİYE SUNULACAK'

Açıklamda görüşlerine yer verilen JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, şubattan itibaren tüm dünyada etkisini hissettirmeye başlayan koronavirüs salgınının ülke ekonomilerine ve küresel ticarete büyük darbe vurduğunu bildirdi.

Pandemi nedeniyle çok sayıda fuarın iptal edildiğini, bazılarının ise online yapıldığını anlatan Büyük, fiziki fuarların yavaş yavaş başladığını ancak sektör için çok önemli olan organizasyonlarda işlerin istenildiği gibi gitmediğini bildirdi.

Milano Unica (İtalya), Munih Fabric (Almanya) ve Premier Vision (Fransa) organizasyonlarının gerçekleştirilemediğini kaydeden Büyük, şunları kaydetti:

'Böyle bir süreçte hazır giyim şirketlerimizin yetkilileri, satın almacıları, tasarımcıları veya diğer ilgilileri uluslararası uçuşlara pek sıcak bakmıyor. Biz de, yaşanan seyahat kısıtlamalarının devam edeceği öngörüsü ile ağustos itibarıyla tedarikçisi olduğumuz dünyaca ünlü İtalyan kumaş üreticileri ile görüşmeler başlattık. Türk hazır giyim sektörünün küresel modadan ve yeni koleksiyonlardan uzak kalmaması için onları Türkiye'ye getiriyoruz.'

Büyük, etkinliğe katılan şirketlerin 2021-2022 kış koleksiyonlarını ve geleceğe dair fikirlerini sergileyeceğini belirterek, Türk markaların ise yeni sezon kreasyonlarını İstanbul'da görme ve geleceğe dair tasarımlardan haberdar olma şansını yakalayacağını anlattı.

'PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINDI'

Vejni Büyük, JMK Tekstil'in İtalyan firmaların yıllardır Türkiye temsilcisi olduğunu belirterek, İtalyanların da Türkiye'ye gelmek için çok istekli olduğunu bildirdi.

Organizasyonu pandemi nedeniyle çok geniş bir alanda hayata geçireceklerini aktaran Büyük, 'Tüm hijyen ve mesafe kuralları alındı. Her türlü detay düşünüldü.' ifadelerini kullandı.

'İHRACATIN ATMASINA KATKI SUNACAK'

JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Büyük, Türk hazır giyim sektörünün alanında dünyanın parlayan yıldızı olduğunu, hemen her ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydederek, ocak-eylül döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 12 milyar 123 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Böyle bir süreçte 9 ayda 12 milyar doları aşan ihracatın büyük başarı olduğunu vurgulayan Büyük, en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin başında kadın dış giyimin geldiğini, onu erkek kıyafetinin takip ettiğini belirtti.

Büyük, özellikle Avrupa ülkelerine ciddi ihracat yapıldığını kaydederek, eylülde bu alanda yapılan dış satışın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 798 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Vejni Büyük, 'Böyle bir dönemde bu fuarı yaparak ticareti canlandırmayı hedefliyoruz. Fuarımız, ihracatın artmasına da katkı sunacak. Firmalarımız yeni sezonlara dair dünyaca takip edilen kreasyonları yurt dışına çıkmadan görebilecek.' değerlendirmesinde bulundu.

HAZIR GİYİMİN DEVLERİ KATILACAK

Açıklamada verilen bilgiye göre, 'Fabricdays Man-Woman Autumun-Winter-Tasarım Kumaşla Başlar' etkinliğine katılacak Türk hazır giyim sektörünün liderleri organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, devam eden uluslararası seyahat kısıtlaması nedeniyle koleksiyonları oluşturmada kendilerine katkı sağlayan uluslararası kumaş ve moda fuarının hiçbirisine katılamadıklarını bildirdi.

Abdullah Kiğılı, 'JMK Tekstil'in modaya yön veren İtalyan kumaş üreticilerini ve 2021-2022 kış koleksiyonlarını Türkiye'ye getirerek Türk hazır giyimciler ile buluşturma organizasyonunu önemli buluyoruz. Bu organizasyonun ihracatımıza da katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM VE İHRACATA MORAL VE MOTİVASYON OLACAK'

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise, pandemi nedeniyle dünyada fuarların iptal edildiği bir dönemde JMK Tekstil'in düzenleyeceği bu organizasyonun üretici ve ihracatçılara moral ve motivasyon sağlayacağını, bu açıdan olması büyük önem taşıdığını kaydetti.

Orakçıoğlu, 'İtalyan kumaş üreticilerinin Türk moda markaları ile İstanbul'da fiziki ortamda buluşacak olması, iş birliklerinin geliştirilmesi açısından hepimizin işlerini kolaylaştıracak. Etkinliğin pandemi nedeniyle sekteye uğrayan küresel ticarete dinamizm getirme noktasında da katkısı olacağına inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Avva Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik de, pandemi döneminde uluslar arası fuarların yapılamadığından bahsederek, 'Böyle bir süreçte, cesurca ve inovatif şekilde modaya yön veren İtalyan kumaş üreticilerinin oluşturduğu 2021-2022 kış koleksiyonlarının, hazır giyim sektörü ile buluşturmaya yönelik JMK'nin yaptığı organizasyon sektörün önünü görmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.' açıklamasında bulundu.

'İTALYANLAR İLE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ ARASINDA KÖPRÜ OLACAK'

Çift Geyik Karaca Genel Müdurü Cihat Özbekli, organizasyonun, iletişimi durma noktasına gelen hazır giyim sektörü ile İtalyan kumaşçılar arasında mükemmel bir köprü inşa edeceğini bildirdi.

Dufy Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Güney, mevcut olumsuz koşulları avantaja çevirmek gerektiğini belirterek, yeni koleksiyonları hayata geçirmenin öneminden bahsetti.

Organizasyona katılarak müşteriler için yeni koleksiyonlar geliştireceklerini anlatan Güney, 'Bu etkinlik yine, yeniden ve hep birlikte güçlükleri aşabileceğimiz bir fırsatı da bize getirmiş oluyor.' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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