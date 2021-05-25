İtiraz edenin borcu siliniyor! Siz de vakit kaybetmeden başvuru yapın

Genel Sağlık Sigortası (GSS) herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yurttaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için oluşturuldu. Bu sigorta sistemi sayesinde, ekonomik durum sağlık hizmetlerine ulaşmak için bir engel olmaktan kalktı. Böylece, her yurttaşın sağlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanabileceği düşünüldü. Yine de, GSS primlerinin de düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. Hatta GSS kapsamında bulunan ancak hiçbir sağlık hizmetinden yararlanmayan yurttaşların da prim borçlarını ödemesi gerekiyor. 60 günlük prim ödemesini yapmayanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyor.

GSS PRİM BORCUNA HANGİ YOLLARLA İTİRAZ EDİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) size GSS prim borcunuz olduğunu tebliğ etmişse, bu borca iki şekilde itiraz edebilirsiniz. İlk yöntem, doğrudan SGK ile iletişime geçmektir. İtiraz dilekçesi yoluyla GSS prim borcundan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Ancak SGK yapılan her itiraza olumlu bir dönüş yapmıyor. GSS prim borçlarına itiraz etmek için SGK'nin size re'sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor. Mesela, size borç çıkarıldığında,