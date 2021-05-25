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İtiraz edenin borcu siliniyor! Siz de vakit kaybetmeden başvuru yapın

25.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu Türkiye'deki pek çok insanın sıkıntı çektiği konulardan biri. Prim borcu yüzünden sağlık hizmetlerinden yararlanamayan yurttaşlar, bu borçlardan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor. Peki bu borçtan kurtulmak mümkün mü? GSS prim borcu olanlar ne yapmalı? İşte detaylar...

İtiraz edenin borcu siliniyor! Siz de vakit kaybetmeden başvuru yapın

Genel Sağlık Sigortası (GSS) herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yurttaşların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için oluşturuldu. Bu sigorta sistemi sayesinde, ekonomik durum sağlık hizmetlerine ulaşmak için bir engel olmaktan kalktı. Böylece, her yurttaşın sağlık hizmetlerinden eşit bir biçimde yararlanabileceği düşünüldü. Yine de, GSS primlerinin de düzenli olarak ödenmesi gerekiyor. Hatta GSS kapsamında bulunan ancak hiçbir sağlık hizmetinden yararlanmayan yurttaşların da prim borçlarını ödemesi gerekiyor. 60 günlük prim ödemesini yapmayanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyor.

GSS PRİM BORCUNA HANGİ YOLLARLA İTİRAZ EDİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) size GSS prim borcunuz olduğunu tebliğ etmişse, bu borca iki şekilde itiraz edebilirsiniz. İlk yöntem, doğrudan SGK ile iletişime geçmektir. İtiraz dilekçesi yoluyla GSS prim borcundan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Ancak SGK yapılan her itiraza olumlu bir dönüş yapmıyor. GSS prim borçlarına itiraz etmek için SGK'nin size re'sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor. Mesela, size borç çıkarıldığında,

  • Askerdeyseniz,
  • İşsizlik maaşı alıyorsanız,
  • İkametgahınız yurt dışındaysa,
  • Anneniz, babanız, eşiniz ya da çocuğunuz üzerinden sigortadan yararlanabiliyorsanız,
  • Devletten yaşlı, engelli, şeref aylığı gibi sosyal yardımlar alıyorsanız itirazınız kabul edilir ve borcunuz silinir.

Diğer itiraz yolu ise ikametgahınızın bulunduğu bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaktır. Gelir testi, borcu ödeyip ödemeyeceğinizi, ödeyecekseniz ne kadar ve ne şekilde ödeyeceğinizi belirler. Test sonucunda, aynı hanede yaşayan bir ailenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3'ünün üzerindeyse, borç ödenmek zorundadır. Neyse ki, taksitlendirme vb. seçenekler de vardır.

Eğer aynı hanede yaşayan bir ailenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa, GSS prim borcunu devlet öder. SGK'den tebligat gelmediği sürece yeni bir gelir testi yaptırmanıza gerek kalmaz. Tekrar bir tebligat gelme olasılığı da düşüktür.

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