İtiraz ederseniz borcunuz siliniyor! Milyonlarca kişi farkında değil...

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar GSS kapsamında sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Bunun için vatandaşların GSS primlerini düzenli olarak ödemesi gerekiyor. Güncel mevzuata göre, GSS kapsamına alınan fakat hiçbir sağlık hizmetinden yararlanmayan vatandaşlar da prim borçlarını ödemekle yükümlü sayılıyor. GSS kapsamında bulunan kişiler 60 günlük primini ödemediği taktirde sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor.
GSS, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlıklarını korumak ve sağlık harcamalarını finanse etmek için oluşturulan bir sigorta sistemidir. Bu sigorta sistemi ile vatandaşların ekonomik durumlarına bakılmaksızın toplumun her kesiminden insanın sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşması amaçlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS prim borcu olduğuna dair bilgilendirilen vatandaşlar bu borca nasıl itiraz edilir sorusunun cevabını arıyor. İlk yol SGK’na doğrudan itiraz dilekçesiyle başvuru yapmak. Diğer yol ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmak.
1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Türkiye’de ikamet eden herkes GSS kapsamına dahil edilmiştir. Bu sebeple SGK’ya her yapılan itiraz kabul edilmiyor. Zorunlu sağlık sigortası olarak da ifade edilen GSS prim borçlarına itiraz edebilmek için SGK’nın kişilere re’sen sigorta tescili yapmış olması gerekiyor.
Örneğin borç çıkarılan dönemde kişi;
Yurt dışında ikamet ediyor,
İşsizlik maaşı alıyor,
Anne, baba, eş ya da çocuğu üzerinde sigortadan yararlanıyor,
GSS prim borcuna bir diğer itiraz yolu ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmaktır. Gelir testi, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin GSS prim borcu ödeyip ödemeyeceği, ödemesi kararlaştırılan kişilerin ne kadar prim ödemesi gerektiğini belirleyen işlemdir. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgeden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabilir. Gelir testinin sonucunda aynı hane içinde yaşayan ailelerin kişi başına gelirleri asgari ücretin üçte birinin üzerindeyse prim borcu aynen kalır. Fakat ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bu borçlarına taksit yapılır. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinin altındaysa GSS prim borcu devlet tarafından ödenir. Bu kişilerin SGK’dan tebligat gelmediği takdirde yeni bir gelir testi yaptırmasına gerek yoktur. Tekrar bir GSS prim borcu çıkmaz.
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