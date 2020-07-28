İtiraz ederseniz borcunuz siliniyor! Milyonlarca kişi farkında değil...

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar GSS kapsamında sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Bunun için vatandaşların GSS primlerini düzenli olarak ödemesi gerekiyor. Güncel mevzuata göre, GSS kapsamına alınan fakat hiçbir sağlık hizmetinden yararlanmayan vatandaşlar da prim borçlarını ödemekle yükümlü sayılıyor. GSS kapsamında bulunan kişiler 60 günlük primini ödemediği taktirde sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor.

GSS NEDİR?

GSS, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlıklarını korumak ve sağlık harcamalarını finanse etmek için oluşturulan bir sigorta sistemidir. Bu sigorta sistemi ile vatandaşların ekonomik durumlarına bakılmaksızın toplumun her kesiminden insanın sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşması amaçlanmıştır.

GSS PRİM BORCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS prim borcu olduğuna dair bilgilendirilen vatandaşlar bu borca nasıl itiraz edilir sorusunun cevabını arıyor. İlk yol SGK’na doğrudan itiraz dilekçesiyle başvuru yapmak. Diğer yol ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında gelir testi yaptırmak.