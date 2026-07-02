İTO açıkladı: Haziranda en fazla zamlanan ve ucuzlayan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında en fazla yükselen ve en çok gerileyen ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayında, endekste yer alan 336 ana ürünün 184'ünde fiyat artışı görülürken, 71 ürünün fiyatında ise düşüş kaydedildi.

Fiyatı en fazla yükselen ürün, yüzde 46,54'lük artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 36,38 ile patlıcan, yüzde 26,57 ile limon, yüzde 22,20 ile patates takip etti. Aynı dönemde sandalyenin fiyatı yüzde 18, telefon ekipmanının yüzde 15,38, ütünün yüzde 14,63, makyaj malzemelerinin yüzde 13,61 ve havucun fiyatı ise yüzde 12,65 arttı.

İnternet fatura harcamalarında fiyat artışı yüzde 11,74 olarak gerçekleşirken, masada (tek) yüzde 10,28, yer fıstığında yüzde 9,40, salatalıkta yüzde 8,48, ücretli dijital aboneliklerde yüzde 8, elektrik süpürgesinde yüzde 7,74 ve bulaşık temizlik ürünlerinde yüzde 7,72 artış kaydedildi.

EN FAZLA DÜŞÜŞ KİRAZDA YAŞANDI

Haziran ayında fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 57,24 ile kiraz oldu. Kirazı yüzde 52,88 düşüşle domates, yüzde 40,33 ile günlük araç kiralama ücreti, yüzde 28,01 ile kıvırcık, yüzde 27,83 ile uçak bileti ücreti, yüzde 23,52 ile şeftali, yüzde 22,71 ile erik ve yüzde 18,16 ile sivri biber izledi.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında çarliston biber yüzde 18,14, dolmalık biber yüzde 17,51, kayısı yüzde 17,49, taze fasulye yüzde 16,25, çilek yüzde 15,09, maydanoz yüzde 14,19, şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 12,47 ve altın (mücevherat) yüzde 9,06 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır