FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İTO açıkladı: Haziranda en fazla zamlanan ve ucuzlayan ürünler

İstanbul Ticaret Odası, haziran ayının zam ve indirim şampiyonlarını açıkladı. Kuru soğan fiyat artışında, kiraz ise fiyat düşüşünde ilk sırada yer aldı.

İTO açıkladı: Haziranda en fazla zamlanan ve ucuzlayan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında en fazla yükselen ve en çok gerileyen ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Haziran ayında, endekste yer alan 336 ana ürünün 184'ünde fiyat artışı görülürken, 71 ürünün fiyatında ise düşüş kaydedildi.

Fiyatı en fazla yükselen ürün, yüzde 46,54'lük artışla kuru soğan oldu. Kuru soğanı yüzde 36,38 ile patlıcan, yüzde 26,57 ile limon, yüzde 22,20 ile patates takip etti. Aynı dönemde sandalyenin fiyatı yüzde 18, telefon ekipmanının yüzde 15,38, ütünün yüzde 14,63, makyaj malzemelerinin yüzde 13,61 ve havucun fiyatı ise yüzde 12,65 arttı.

İTO açıkladı: Haziranda en fazla zamlanan ve ucuzlayan ürünler 1

İnternet fatura harcamalarında fiyat artışı yüzde 11,74 olarak gerçekleşirken, masada (tek) yüzde 10,28, yer fıstığında yüzde 9,40, salatalıkta yüzde 8,48, ücretli dijital aboneliklerde yüzde 8, elektrik süpürgesinde yüzde 7,74 ve bulaşık temizlik ürünlerinde yüzde 7,72 artış kaydedildi.

EN FAZLA DÜŞÜŞ KİRAZDA YAŞANDI

Haziran ayında fiyatı en çok gerileyen ürün ise yüzde 57,24 ile kiraz oldu. Kirazı yüzde 52,88 düşüşle domates, yüzde 40,33 ile günlük araç kiralama ücreti, yüzde 28,01 ile kıvırcık, yüzde 27,83 ile uçak bileti ücreti, yüzde 23,52 ile şeftali, yüzde 22,71 ile erik ve yüzde 18,16 ile sivri biber izledi.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında çarliston biber yüzde 18,14, dolmalık biber yüzde 17,51, kayısı yüzde 17,49, taze fasulye yüzde 16,25, çilek yüzde 15,09, maydanoz yüzde 14,19, şehirlerarası otobüs bileti ücreti yüzde 12,47 ve altın (mücevherat) yüzde 9,06 oranında düşüş gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bana mısın demedi! Gerilimlere rağmen çift haneli artış yaşadıBana mısın demedi! Gerilimlere rağmen çift haneli artış yaşadı
CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Temmuz 2026 BIST 100CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 2 Temmuz 2026 BIST 100

Anahtar Kelimeler:
Alış Fiyatı İstanbul Ticaret Odası Zam meyve Sebze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.