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İTO Başkanı Avdagiç: "Depremin yaralarını sarmak için göreve hazırız"

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

"Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz" -"Bölge halkımızın, oradaki esnafımızın, tüccarımızın yanındayız"

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak Elazığ’ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz." dedi.

Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Ticaret Odası olarak deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremin en fazla etkilediği Elazığ ve Malatya’da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyoruz, Allah’tan rahmet diliyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak Elazığ’ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz. Bölge halkımızın, oradaki esnafımızın, tüccarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Devletin,hükümetin ve bakanlıkların deprem olduğu andan itibaren ortaya koyduğu gayret ve hassasiyet teselli olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnanıyoruz ki devletimiz bölgedeki tüccar ve esnafımızın da normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri de alacaktır. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere bölgeyi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Umuyoruz can kaybımız daha artmaz ve yaralılarımız da bir an önce sağlıklarına kavuşur. Millet olarak dualarımız bölge insanımızla beraber.”

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Anahtar Kelimeler:
İTO, Şekib Avdagiç,

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