FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İTO Başkanı duyurdu: Türkiye'den Ruble hazırlığı

İTO Başkanı duyurdu: Türkiye'den Ruble hazırlığı

11.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor. Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı duyurdu: Türkiye'den Ruble hazırlığı

İTO'dan yapılan açıklamada mart ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmalarına yer verilen Avdagiç, Rusya ile çalışan firmaların, Batılı ülkelerin Rusya’dan çekilmesini yeni bir imkan olarak gördüklerini belirterek, bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bu konunun gündeme geldiğini bildiklerini kaydetti.

Yürüyen siparişlerin tamamlanıp teslim edilebilmesi adına hava yolu taşımacılığının fiyat noktasında rekabet edilebilir hale getirilmesinin beklentiler arasında olduğunu aktaran Avdagiç, “Savaşın acımasızlığı bir kez daha kendini gösteriyor ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin insani ve jeopolitik sonuçları, ekonomik etkilerini gölgede bırakıyor. Tabiri caizse, savaş, küresel insani felaketlere bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşımı biz de paylaşıyor, bağımsız bir ülkenin bir başka güç tarafından işgale uğramasını kabul edilemez buluyoruz.” açıklamasında bulundu.

Avdagiç, hükümetin, KGF desteği ve KDV indirimleri ile jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik uyguladığı tedbirleri de önemli bulduklarını belirterek, “Bu çerçevede bugüne kadar ortaya konulan çaba ve gayretleri takdirle izliyoruz. Ekonomi yönetiminin bu dönemde kurduğu yakın izleme mekanizmaları ve tüm üretici kesimlerle geliştirdiği yakın diyalog, sorunların çözümü yolunda önemli kazanımlar sağlamış, isabetli politikaların oluşumuna ciddi katkılar verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

'DİNAMİK FİYAT FARKI KARARNAMESİ' ÖNERİSİ

Kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik 2021 yılının ikinci yarısı için çıkan fiyat farkı kararnamesine değinen Avdagiç, “2022 yılı için piyasa rayiçlerini dikkate alarak yeni ve dinamik bir fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını ve de isteyen müteahhitlere, müracaatlarına takip eden 30 günlük süre içinde tasfiye hakkı verilmesini önemle talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uygulanmakta olan Türkiye Ekonomi Modeli ve bu çerçevede geliştirilen finansal enstrümanların piyasalardaki oynaklığı büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve TL’nin itibar kazanmasında önemli rol oynadığını belirten Avdagiç, “Bir kez daha vurgulamak isterim ki, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul iş dünyası olarak, bu hedeflere yönelik tüm çabalara sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.

Rusya ile ciddi ticareti bulunan Laleli piyasasındaki gelişmelere dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna’ya yapılan ticarette öncelikle ihracat alacaklarının kapatılmasına dönük yasal sürenin uzatılması çok yararlı olacak. Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor. Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor. Laleli piyasasının neredeyse tamamının Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Kafkasya ülkelerine çalıştığını biliyoruz.

Onların zararlarını en aza indirip ticareti sürdürmeleri için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim tüccarımız Rusya’ya ticaretinde Ukrayna güzergahının yerine, savaş sebebiyle Belarus’u ikame etti. Ancak burada kargolar kilogram başına 1 dolar daha pahalı. Teslim süresi de daha uzun. Bu nedenle alternatif ihracat güzergahları bulunması için ihracat bedellerinin getirilmesi amacıyla Bulgaristan, Romanya, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Tacikistan gibi ülkelerin, vergi muafiyetine alınması zorunluluk arz ediyor.”

Avdagiç, salgının getirdiği olumsuzlukları katmerleştiren Rusya-Ukrayna savaşından işletme ve sektörlerin en az seviyede etkilenmesi için bazı tedbirler alınması gerektiğini aktardı.

Birinci sıradaki en önemli konunun, savaş sebebiyle 139 doları gören petrol fiyatları olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Bu dönemde bütçe disiplini büyük önem taşıyor. Bu olağanüstü koşullarda bütçe gelirlerinin artırılması ihtiyacı ortada. Öte yandan akaryakıt fiyatlarında mal ve hizmet üreten sektörlere sağlanacak iyileştirmenin, günün sonunda işletme gelirlerine ve vergi yoluyla bütçeye olumlu katkı vereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, tüm firmaların ve sektörlerin KDV indirimine gidilmesi talebinde bulunduklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Baklava ve tatlı ürünleri ile yeme içme sektörleri, kağıt-kitap sektörü, sağlık hizmetleri sektörü ve diğerleri KDV oranının yüzde 1’lere düşürülmesini talep ediyor.

Maliyeti yükselten KDV oranlarının düşürülmesiyle kısmi bir rahatlama yaşanacağını söylüyorlar. KDV yani vergi indirimi talep eden sektörlerimizin bu isteklerini ilgili bakanlığımız olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Bakanımıza anında iletiyoruz. Gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Hangi alanda olursa olsun vergi indirimlerinin, üretim artışını beraberinde getireceğine, ucuzluğa sebep olacağına inanıyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğer bu eksikse evinizi yıkabilirler...Eğer bu eksikse evinizi yıkabilirler...
Benzin ve motorine zam mı gelecek?Benzin ve motorine zam mı gelecek?
'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Tahminler peş peşe geldi: Gram altın ve dolar...

Tahminler peş peşe geldi: Gram altın ve dolar...

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin mezarına yıllarca gitti! Meğerse boşmuş...

Ölen eşinin mezarına yıllarca gitti! Meğerse boşmuş...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rusya’nın zengin çocukları! Deste deste para saçıyorlar

Rusya’nın zengin çocukları! Deste deste para saçıyorlar

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.