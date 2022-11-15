İTO’da başkanlık koltuğu el değiştirmedi: Şekip Avdagiç ile devam

700 binden fazla işletmenin üye olduğu Türkiye’nin en büyük Odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçim heyecanı bugün yapılan Yönetim Kurulu seçimi ile son buldu. Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeniden başkan seçildi.

İTO 21. Dönem Meclisi, Oda’nın dört yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için saat 09.00’da Oda’nın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi. Buna göre ikinci dönem başkanlık için adaylığını koyan Şekib Avdagiç yeniden İTO Başkanı olarak seçildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.



