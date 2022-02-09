FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İTO'dan elektrik faturaları için flaş öneri

İTO'dan elektrik faturaları için flaş öneri

09.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten elektrik faturalarında düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamaları olumlu karşılandıklarını , "Bir çözüm yolu olarak, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

İTO'dan elektrik faturaları için flaş öneri

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını, bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.

Küresel salgının başlamasıyla birlikte Mayıs 2020-Ocak 2021 döneminde dünya piyasalarında doğal gaz fiyatlarının yüzde 350'den fazla arttığını aktaran Avdagiç, petrol fiyatlarının da yüzde 160'ın üzerinde artışla 90 doları geçtiğini bildirdi.

Avdagiç, kömür fiyatlarındaki artışın bile 3 katına ulaştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerjideki bu artış, küresel ekonomide 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğal gaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık ki yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı' yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğalgaz desteği ne zaman verilecek?Doğalgaz desteği ne zaman verilecek?
Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçtiMotorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti
Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyorSanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Ziraat Bankası son dakika açıkladı! Kredi borcuna yapılandırma…

Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

Çanakkale Köprüsü açılış için gün sayıyor! Yapımı 3,1milyar euro, geçiş ücreti ise 15...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.