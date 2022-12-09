İTO'dan ‘enflasyon’ açıklaması : 'Fırsata çevirebiliriz'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Kurların sakin seyri ve güçlü baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyon düşüşe geçecek. Ülke olarak bu düşüşü, enflasyona karşı bir mücadele fırsatına çevirebiliriz” dedi.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2022 tarihinde yapılan Oda seçimleri sonrası yeni yönetimiyle ilk aylık olağan İTO Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Avdagiç, Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, İTO mensubu olmanın, Oda üyelerini İstanbul ve ülkemiz için ayırım gözetmeden, gece gündüz demeden çalışma ülküsünde buluşturan en büyük ortak payda olduğunu kaydetti.

Düşünce, fikir farklılıklarını İTO’nun en büyük zenginliği, İstanbul iş camiasına güç veren en temel özellikler olarak gördüklerini vurgulayan Avdagiç, “Hem 9 Kasım, hem de 15 Kasım seçimlerinden sonra yaptığım açıklamalarda altını çizdiğim gibi artık seçimler geride kaldı. Artık yeni ve büyük bir beyaz sayfa açtık. Bu sayfa, bizi birleştiren, çatısı altında toplayan İTO sayfasıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu beyaz sayfanın satırlarını hep birlikte yazacağız” şeklinde konuştu.

“TARIM VE HAYVANCILIK, ÜSTÜN OLDUĞUMUZ ALANLARA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”

İTO Meclisi’nin yarıya yakınının yeni göreve başlayan üyelerle yenilendiğini belirten Avdagiç, “İTO Meclisi 21’inci dönemde de ‘deneyim ile yeniliği’ sentezleyerek, en iyi hizmet dönemlerinden birini idrak edecektir” ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, Türkiye’de 2023 yılında çözüm bekleyen iki temel konu bulunduğunu söyledi. Şekib Avdagiç, birinci önceliğin yüksek enflasyonun hızla kontrol altına alınması olduğunu vurguladı. Avdagiç, “Asıl hedef, kalıcı olarak tek haneye indirilmesi. Bunun için de birbiri ile uyumlu para ve maliye politikalarının etkin olarak uygulanması gerekiyor. Üretim açığını kapatacak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programların da uygulamaya konulması lazım” açıklamasında bulundu.

İş dünyası olarak, ‘enflasyon belasının’ kısa sürede alt edilmesi için bundan sonra da ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirten Avdagiç, “Enflasyona karşı oluşturulacak bir toplumsal mutabakat ve topyekûn mücadele planı, tüm kesimlerin duyarlılığını artıracaktır. Aynı zamanda bozulan fiyatlama davranışlarının da hızla düzelmesini sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyona ilişkin görüşlerini de açıklayan Şekib Avdagiç, kurların sakin seyri ve baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyonun önümüzdeki aylarda düşüşe geçmesini beklediklerini söyledi. Avdagiç, “Bununla birlikte tarımsal girdi ve üretici fiyatlarındaki artışlar hâlâ yüksek. Gıda enflasyonunda ortalamanın üzerinde seyreden fiyatların dikkatle izlenmesi gerekiyor. Dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biri olan ve büyük bir tarım potansiyeline sahip ülkemizin bu alandaki avantajlarını ortaya çıkarmalıyız. Tarım ve hayvancılık, üstün olduğumuz alanlara dönüştürülmeli” diye konuştu.

“KGF KEFALET HACMİNİN GENİŞLETİLMESİ ÖNCELİKLİ BEKLENTİLERİMİZ ARASINDA”

İTO Başkanı Avdagiç, ikinci konunun ise ‘kaynak meselesi’ olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Üretim, istihdam ve ihracatın olmazsa olmazı finansmandır. Finansman sorunu ise yüksek enflasyonla birlikte varlığını ve önemini devam ettiriyor. Her fırsatta dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, kredi faizleri düştü ama krediye erişim konusunda ilave tedbirler konusunda beklentimiz var. Kredi musluklarının, işletmelerin erişebileceği şekilde açılması ve uygulanması, büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda ayrıca KGF kaynaklarının artırılması ve kefalet hacminin genişletilmesi de öncelikli beklentilerimiz arasındadır” dedi.

Avdagiç, 2022’de artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğini söyledi. Şimdi önümüzde bir şans durduğuna işaret eden Avdagiç, “Uzmanların başta AB ve ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin son tahminleri, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı yönünde. Bu şu demek. AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023’ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ VE KURUMSAL TİCARET ÖRGÜTÜYÜZ”

İstanbul Ticaret Odası’nın 2022 yılı itibariyle kuruluşunun 140’ıncı yılını kutladığını belirten Şekib Avdagiç, şöyle konuştu: “Biz Türkiye’nin en köklü ve kurumsal ticaret örgütüyüz. Türk özel sektörünün oluşmasında, ekonomik politika ve vizyonların belirlenmesinde her zaman öncü rol oynadık. Bizim bütün bu dönemlerde görev alan başkanlarımızın ve yönetimlerimizin tek bir hedefi oldu. Türk özel sektörünü geliştirmek, rekabetçiliğini artırmak, yerli ve milli bir ruhun egemen olduğu ekonomik ve ticari yapıyı kökleştirmek, küresel rekabette yer almak. Bugün de 140 yıllık ruhla aynı şekilde politikalar ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 21’inci çalışma döneminde de faaliyetlerimizin odağında, ‘yerli ve milli üretimi artırmak, küresel rekabette var olduğumuz anlamına gelen ihracatımızı yükseltmek, Türk insanına daha çok iş alanı oluşturmak, kalkınmış bir Türkiye’yi ve güçlü Türk ekonomisini gerçekleştirmek bulunacaktır. Detaylarını bu ayki Bütçe Meclisinde dile getireceğim faaliyetlerimizle, Türk özel sektörüne yön veren bir kurum olarak Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacağız.”

İTO MECLİSİ’NE 116 ÜYE İLK KEZ GİRDİ

Gelecek 4 yıl boyunca İstanbullu 700 bin şirketi İTO Meclisi’nde 273 Meclis Üyesi temsil edecek. İTO’dan yapılan açıklamaya göre 141 Meclis Üyesi, son seçimlerde tekrar seçildi. İlk defa Meclise giren üye sayısı 116 oldu. Geri kalan 15 Meclis Üyesi ise ya bir önceki dönemin ilk yıllarında görev alıp ayrılan ya da önceki yıllarda Mecliste yer alan üyelerden meydana geldi. Bir üyenin ismi ise Meclis Üyesi göndermeye hak kazanan bir şirket isim bildirmediği için henüz belli olmadı.

İTO açıklamasında bu dönem İTO Meclisi’ne 9 kadın Meclis Üyesi’nin katıldığı belirtildi. Diğer önemli bir değişim ise yaş aralığında oldu. 31-49 yaş aralığında yer alan 92 Meclis Üyesi, İTO Meclisi’nin yüzde 34’ünü oluşturdu. Bir önceki çalışma dönemi olan 20’nci dönemde 53 kişi ile bu oran yüzde 20 civarındaydı. 25-30 yaş aralığında 3 Meclis Üyesi görev aldı. Bu sayı daha önce 1’di. Yüksek lisans ve doktoralı Meclis Üyesi sayısı da 44 oldu.

