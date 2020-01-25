İTO, Elazığ ve Malatya'ya 20 tır acil ihtiyaç malzemesi gönderiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 20 tır temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye acil olarak ısıtıcı, gıda, çocuk bezi ve giyecekler gönderileceğini aktardı.

İhtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tırın yarın sabahtan itibaren Elazığ AFAD'a ulaşacağını belirten Avdagiç, "Bugün ilk yaptığımız açıklamamızda belirttiğimiz gibi, İTO camiası olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin ve Odalar Birliğimizin koordinasyonunda yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İTO'nun 445 bin üyesine de seslenerek, "Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, odamız ile iletişime geçebilir. İstanbul iş dünyası bu zor günde halkımızla bir ve beraber olduğunu gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

