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İTO verileri açıkladı! En fazla artış giyimde... İşte kasımdaki fiyat artışları

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.12.2024 14:08
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İstanbul'da kasım ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 artış gösterdi.

İTO verileri açıkladı! En fazla artış giyimde... İşte kasımdaki fiyat artışları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,68 arttı.

Geçen yıl kasıma göre değişim oranlarını gösteren İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 57,99, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 42,72 olarak gerçekleşti.

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Kasımda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 5,65, konut harcamalarında yüzde 5,25, gıda harcamalarında yüzde 3,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,08, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış gerçekleşirken, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,81, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,27 azalış kaydedildi.

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Kasımda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddelerde yüzde 8,08, inşaat malzemelerinde yüzde 5,44, gıda maddelerinde yüzde 2,41, madenlerde yüzde 1,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,55 artış, kimyevi maddelerde yüzde 7,57 azalış gerçekleşirken, mensucatta ise fiyat değişimi görülmedi. (AA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Odası ito
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