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İTO verileri açıkladı! Enflasyondaki artış devam etti

01.07.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Haziran'da önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,46, toptan fiyatlar 4,32 arttı. Yıllık olarak perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlar da yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. En fazla artış kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yaşandı.

İTO verileri açıkladı! Enflasyondaki artış devam etti

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 artış kaydetti.

YILLIK YÜZDE 55'İN ÜSTÜNDE

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCE HARCAMALARINDA YAŞANDI

BlombergHT'nin haberine göre Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,39, gıda harcamalarında yüzde 3,37, giyim harcamalarında yüzde 3,20, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,85 azalma yaşandı.

Haziranda toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,21, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,93, mensucat grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 2,21 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,36 azalma görüldü.


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