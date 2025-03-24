İzlanda'nın para birimi nedir? İzlanda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Volkanik ve jeolojik açıdan aktif bir ada olan İzlanda, Artktik okyanusu ile çevrili bir ada ülkesidir. İç kısımlarında lav sahaları, kumluklar, buzullar ve dağların olduğu bir plato vardır. İzlanda’nın kültürü İskandinav kültürünün mirası üzerine kuruludur. Mutfağından edebiyatına zenginliğe sahip olan İzlanda, çoğu İzlandalı olan Gal ve Viking topluluklarının torunları olarak bilinmektedir. İlk kez 861 yılında Norveçliler tarafından keşfedildiği bilinen ada ülkeye ilk kez Viking topluluğunun yerleştiği bilgisine ulaşılmıştır.

İzlanda'nın para birimi nedir?

Ülke topraklarının yüzölçümü 103.000 kilometrekaredir. İzlanda ada ülkesinin büyük bir kısmı volkaniktir ve adada yer alan yanardağlar hala etkinliğini korumaktadır. Ada ülkenin yanardağlarından sonraki en önemli oluşumlar gayzerlerdir. Bu sıcak su kaynakları elektrik enerjisi ve ısınmada kullanılmaktadır.

İzlanda’nın resmi dili İzlandaca’dır ve ülkede başka diller çok fazla konuşulmaz. Üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilen ülkenin başkenti Reykjavik’tir. Farklı etnik grupların çok fazla bulunmadığı İzlanda’da %93 oranında İzlandalı yaşamaktadır. Ülkenin nüfusu 356.991 civarındadır. Para birimi ise İzlanda kronudur.

Kuzey kutup dairesinde yer aldığı halde ülkede aynı enlemdeki diğer bölgelerden farklı bir iklim bulunur. Körfez akıntısı nedeni ile İzlanda daha ılık bir iklime sahiptir.

İzlanda'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217 uluslararası para birimi kodudur. International Standart of Organization (ISO) standartlarına göre ülkelerin para birimlerine 3 haneli kodlar verilmektedir. Bu kodlar uluslararası olarak tüm ülkelerde, döviz bürolarında ya da para piyasalarında geçerli kabul edilir.

İzlanda’nın para birimi İzlanda kronudur. İsim olarak kron Norveç ve İsveç kuzey ülkelerinde kullanılan kron ile bağlantılıdır. İzlanda kronunun ISO 4217 para birimi standardına göre kodu ISK olarak belirlenmiştir. 2008 yılında açıklanan verilere göre İzlanda’daki en son hesaplanmış enflasyon oranı %1’dir.