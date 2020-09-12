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İzmir'de geliştirilen yerli antikor testi 50 ülkeye ihraç edildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

İzmir'de geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testi, yaklaşık 50 ülkeye satıldı.

İzmir'de geliştirilen yerli antikor testi 50 ülkeye ihraç edildi

Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren Türklab firması, Kovid-19 sürecinde de test geliştirmek için çalışmalara hız verdi.

Yaklaşık 4 ay önce firma tarafından geliştirilen antikor testi, hem iç piyasada hem de dış piyasada yoğun talep gördü.

Türklab Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Yağlıdere, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sonrası çok yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini söyledi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendilerine çok destek olduğunu belirten Yağlıdere, firma olarak yerli ve milli üretim için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Salgın sürecinde geliştirdikleri antikor testinin yurt dışından çok büyük ilgi gördüğünü aktaran Yağlıdere, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de pazar lideriyiz. Ülkemizde çok yoğun talep var. İhracatta da antikor testi konusunda dünyada ilk 3 firma arasında yer alıyoruz. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptık bu antikor testini. 3 milyon adedin üzerinde antikor testini yurt dışında alıcılarla buluşturduk."

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"YIL SONUNA KADAR 30 MİLYON ANTİKOR TESTİ İHRACATI YAPMIŞ OLURUZ"

Aşı çalışmalarıyla antikor testine olan talebin katlanacağını düşündüklerini belirten Yağlıdere, şöyle devam etti:

"Aşının kimlerde işe yarayıp yaramadığını, antikorun oluşup oluşmadığını bu testlerle ortaya çıkarabileceğiz. Antikor testi pozitif olan kişiler herhangi bir iş yerine rahatlıkla girebilecek çünkü vücudunda antikor olan birinin bu hastalığa yakalanma ihtimali henüz kanıtlanmadı. Aşı yapıldıktan sonra da bu antikor testiyle sağlaması yapılacak. Aşı bulunduktan sonra talebin artmasıyla bu 3 milyonun 30 milyonları bulacağını düşünüyoruz."

Yağlıdere, salgın sürecinde çok sayıda proje üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, çalışan sayısını yüzde 50 artırdıklarını ve yeni yatırım kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

(AA)

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