İzmir'de geliştirilen yerli antikor testi 50 ülkeye ihraç edildi

Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren Türklab firması, Kovid-19 sürecinde de test geliştirmek için çalışmalara hız verdi.

Yaklaşık 4 ay önce firma tarafından geliştirilen antikor testi, hem iç piyasada hem de dış piyasada yoğun talep gördü.

Türklab Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Yağlıdere, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sonrası çok yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini söyledi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendilerine çok destek olduğunu belirten Yağlıdere, firma olarak yerli ve milli üretim için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Salgın sürecinde geliştirdikleri antikor testinin yurt dışından çok büyük ilgi gördüğünü aktaran Yağlıdere, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de pazar lideriyiz. Ülkemizde çok yoğun talep var. İhracatta da antikor testi konusunda dünyada ilk 3 firma arasında yer alıyoruz. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptık bu antikor testini. 3 milyon adedin üzerinde antikor testini yurt dışında alıcılarla buluşturduk."