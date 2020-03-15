İzmir'de kolonya kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından en fazla rağbet gören ürünlerden birisi de kolonya oldu. Kolonyaya olan bu ilgi zamları da beraberinde getirdi. Kimi yerlerde kolonyanın fiyatı 4-5 katına çıkarken, bazı yerlerde ise normal fiyatından satışa sunuluyor. İzmir'de kolonya almak isteyen vatandaşların adresi ise Konak'ta bulunan mağaza oldu. Sabah saatlerinden itibaren mağazaya gelen vatandaşlar raflardaki ürünleri bitirirken, gelen takviye ürünler de kısa sürede satılıyor. Mağazanın önünde ise belli saatlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle kuyruk oluşuyor.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan bazıları, farklı ilçelerden gelerek kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı kolonya satın almak için kuyruğa girmeyi göze aldıklarını söylediler. Bazı vatandaşlar ise kolonyanın yanı sıra temizliğe zaten önem gösterdiklerini ancak virüs sebebiyle daha titiz davrandıklarını ifade ettiler. Bir vatandaş da kolonya kuyruğunda zaman zaman sıra kapma sıkıntısından yakındı.