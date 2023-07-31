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İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

31.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB’nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Metro A.Ş.’nin Halkapınar’daki Genel Müdürlük binasındaki son toplantıda da tarafların ilgili 11 madde üzerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, sabah saat 05.00’ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indi, seferler durdu.

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"KAPIMIZ AÇIK"

Metro A.Ş.’nin Halkapınar’daki Genel Müdürlük binası önünde basın açıklamasında bulunan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Son dakikaya kadar elimizi uzattık, kapımızı açık tuttuk. Bu saatten sonra grev kararımızı alsak da yine kapımız açık. Yeter ki emekçinin emeğinin karşılığını verin. Hodri meydan diyoruz. Bizi bu grev kararını uygulamaya koymakta zorlayanlar, zorda bırakanlar bundan sonra düşünsün. Şimdi hep beraber halaylarla alkışlarla grev uygulama ilanımızı asıyoruz” dedi.

"İNŞALLAH YARIN DA DEVAM ETMEZ"

Kentte ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda yaşanan grev nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle metro ve tramvay istasyonlarına gelen İzmirliler, "Bu iş yerinde grev vardır" pankartını görünce bekledikleri istasyonlardan geri dönmek zorunda kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu’na gelen ve grev nedeniyle metroya binemeyen Mümin Öztürk, “Biraz vatandaşı da düşünmek lazım. Ben her sabah metroya binerek işime gidiyorum. Geri döneceğim mecburen. Buradan Üçkuyular’a gidip Balıklıova aracına binip yerime gitmek istiyorum ama bugün gidemeyeceğim demek ki. İnşallah yarın da devam etmez” diye konuştu.

İşe gitmek için Halkapınar Metro İstasyonu’na gelen bir diğer vatandaş Meymet Kaymaz ise, “Saat 5’te işe gideceğiz, geliyoruz metro yok. Hepimizi mağdur ettiler. Nasıl olacak bu? Artık şimdi taksi bulacağız da işimize gideceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, birçok tramvay istasyonu grev nedeniyle boş kalırken, metro ve tramvaya binemeyen vatandaşlar belediye tarafından ek seferlerin de konulduğu otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA

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İzmir grev

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