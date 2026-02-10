FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İzmir'de öğrenci servislerine zam! Yeni ücretler belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini güncelledi. İzmir'de öğrenci servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 5 artış yapıldı.

İzmir'de öğrenci servislerine zam! Yeni ücretler belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini değişti. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.

İzmir de öğrenci servislerine zam! Yeni ücretler belli oldu 1

KİLOMETREYE GÖRE YENİ ÜCRETLER

Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri, şu şekilde:

  • 0-3 kilometre için 2 bin 900 TL
  • 0-6 kilometre için 3 bin 544 TL
  • 0-10 kilometre için 3 bin 793 TL
  • 0-15 kilometre için 4 bin 489 TL
  • 0-20 kilometre için 5 bin 388 TL
  • 0-25 kilometre için 5 bin 991 TL
  • 0-30 kilometre için 6 bin 601 TL
  • 0-35 kilometre için 6 bin 916 TL
  • 0-40 kilometre için 7 bin 336 TL
    İzmir de öğrenci servislerine zam! Yeni ücretler belli oldu 2
    Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için zamlı servis ücretleri şöyle:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL
0-6 kilometre 3 bin 728 TL
0-10 kilometre 4 bin 476 Tl
0-15 kilometre 5 bin 388 TL
0-20 kilometre 5 bin 991 TL
0-25 kilometre 6 bin 563 TL
0-30 kilometre 6 bin 884 TL
0-35 kilometre 7 bin 311 TL
0-40 kilometre 7 bin 836 TL
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes Esenyurt'u konuşurken o ilçe hepsini solladı!Herkes Esenyurt'u konuşurken o ilçe hepsini solladı!
Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı!Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir okul servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.