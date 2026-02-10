İzmir'de öğrenci servislerine zam! Yeni ücretler belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini değişti. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.
Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri, şu şekilde:
0-3 kilometre 3 bin 479 TL
0-6 kilometre 3 bin 728 TL
0-10 kilometre 4 bin 476 Tl
0-15 kilometre 5 bin 388 TL
0-20 kilometre 5 bin 991 TL
0-25 kilometre 6 bin 563 TL
0-30 kilometre 6 bin 884 TL
0-35 kilometre 7 bin 311 TL
0-40 kilometre 7 bin 836 TL
