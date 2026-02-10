İzmir'de öğrenci servislerine zam! Yeni ücretler belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini değişti. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.

KİLOMETREYE GÖRE YENİ ÜCRETLER

Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri, şu şekilde:

0-3 kilometre için 2 bin 900 TL

0-6 kilometre için 3 bin 544 TL

0-10 kilometre için 3 bin 793 TL

0-15 kilometre için 4 bin 489 TL

0-20 kilometre için 5 bin 388 TL

0-25 kilometre için 5 bin 991 TL

0-30 kilometre için 6 bin 601 TL

0-35 kilometre için 6 bin 916 TL

0-40 kilometre için 7 bin 336 TL



Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için zamlı servis ücretleri şöyle:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL

0-6 kilometre 3 bin 728 TL

0-10 kilometre 4 bin 476 Tl

0-15 kilometre 5 bin 388 TL

0-20 kilometre 5 bin 991 TL

0-25 kilometre 6 bin 563 TL

0-30 kilometre 6 bin 884 TL

0-35 kilometre 7 bin 311 TL

0-40 kilometre 7 bin 836 TL

Kaynak: İHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır