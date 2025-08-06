FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İzmir'de planlı su kesintileri başlıyor! İzmir'de hangi ilçelerde, hangi gün ve saatlerde su kesintisi olacak?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. Uygulama 21 Ağustos'a kadar sürecek. Vatandaşlar ise 'İzmir'de hangi ilçelerde, hangi tarihte, saatlerde su kesintisi olacak?' sorusunun cevabını aradı. İşte detaylar...

İzmir'de planlı su kesintileri başlıyor! İzmir'de hangi ilçelerde, hangi gün ve saatlerde su kesintisi olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de bugünden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

İzmir de planlı su kesintileri başlıyor! İzmir de hangi ilçelerde, hangi gün ve saatlerde su kesintisi olacak? 1

"YER ALTI SU SEVİYESİ NEDENİYLE VERİM VE KAPASİTE AZALMIŞTIR"

Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır.

İzmir de planlı su kesintileri başlıyor! İzmir de hangi ilçelerde, hangi gün ve saatlerde su kesintisi olacak? 2

"PLANLI VE DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİLERİNE BAŞLANACAKTIR"

İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksek kira için ‘hakkaniyet indirimi' kararı! 'Dilekçede belirtmek gerek'Yüksek kira için ‘hakkaniyet indirimi' kararı! 'Dilekçede belirtmek gerek'
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
İzmir su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi!

Sahte diploma çetesi liderinin kirli geçmişi!

Bitcoin’den para çıkışı başladı!

Bitcoin’den para çıkışı başladı!

Diyarbakır'da bir şahıs otomobilini yaktı! Sebebi pes dedirtti

Diyarbakır'da bir şahıs otomobilini yaktı! Sebebi pes dedirtti

'Bütün varlıklarınız gider' Uzman isim altını olanları uyardı!

'Bütün varlıklarınız gider' Uzman isim altını olanları uyardı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.