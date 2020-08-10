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İzmir'de suya yüzde 11,7 zam! AK Parti grubundan tepki geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 23:15 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise suya yapılan yüzde 11,76 zammı eleştirdi.

İzmir'de suya yüzde 11,7 zam! AK Parti grubundan tepki geldi

Ağustos ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt yapı çalışmalarında kullanılması için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin avro kredi çekilmesine ilişkin önerge görüşüldü.

Toplantıda kredi kullanma kararı oy birliğiyle kabul edilirken, suya eylül ayı itibariyle yüzde 11,76 zam yapılması önerisi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ HIZAL ZAMMI ELEŞTİRDİ

Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan yüzde 11,76 zammı eleştirdi.

Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'in yeniden kullanmaya başladığını belirten Hızal, "8 ay önce yine zam yapılmıştı. Grup olarak yatırım odaklı talep edilmiş kredilere onay veriyoruz. Kiraz'daki su ihtiyacı Kiraz Belediyesi tarafından tankerlerle gideriliyor. 16 ay önce bu sorunu gidereceğinizi söylemiştiniz. Bu sorun sadece Kiraz'da değil Dikili'de, Foça'da, Karaburun'da ve tüm şehirde yaşanıyor. Bu şehirde neredeyse 72 saat suların kesildiği dönemi yaşıyoruz. Bir taraftan mağdur edeceksiniz, su ihtiyacını gideremeyeceksiniz, bir taraftan çıkıp su zammını savunacaksınız. Bu kabul edilir bir durum değil. Burada babalar gibi bir zam yapıldı." dedi.

Başkan Soyer ise yatırım yapmaya devam ettiklerini, fiyat uyarlamasını sadece maliyetleri karşılamak için yaptıklarını öne sürdü. (AA)

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