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İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

10.07.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere su fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı. İşte zam sonrası yeni rakamlar...

İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

İzmir ve Su Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere su fiyatına yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

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Konutlarda 0-10 metreküp arası 20,08 TL olan ücret 28,81 TL’ye, 25,67 TL olan 11-20 metreküp arası kullanım 36,84 TL’ye, 21 ve üstü ise 48,07 TL’den 68,98 TL’ye yükseldi. Konut dışı kullanımlarda 0-10 metreküp kullanım 40,15 TL’den 57,62 TL’ye, 11-20 metreküp kullanım 51,35 TL’den 73,68 TL’ye ve 21 ve üzeri metreküp kullanım ise 96,19 TL’den 137,96 TL’ye çıktı.

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Zam su

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