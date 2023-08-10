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İzmir'in meşhur lezzetine zam! Gevrek ve boyoz yarından itibaren 10 TL oluyor

10.08.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meşhur izmir gevreği ve boyoz yarından itibaren 10 liradan satılacak. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, artan üretim maliyetlerini zammın sebebi olarak gösterdi.

İzmir'in meşhur lezzetine zam! Gevrek ve boyoz yarından itibaren 10 TL oluyor

İzmir’de vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geldi. Artan akaryakıt, işçilik, un, yağ maliyetlerini gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası, gevrek ve boyoza zam istendi.

Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevrek ve boyozun fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi. Buna göre yarından itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir ve sade açma 10 liradan satılacak.

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İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bir süredir simidin 10 liradan satıldığını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen ise yaptığı yazılı açıklamada, “Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız” dedi.

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