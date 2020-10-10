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İzmir polisi gelen şikayetler üzerine uyardı! Bu mesajlara dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2020 02:21 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde 'Milli dayanışma projesi, pandemi destek, Sağlık Bakanlığı sosyal destek, kart aidatları iadesi' gibi içerikli mesajların içiresindeki linklerde zararlı yazılımlar bulunduğu yönünde uyarıda bulundu.

İzmir polisi gelen şikayetler üzerine uyardı! Bu mesajlara dikkat

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, son zamanlarda artan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından vatandaşlara destek adı altında birçok konu içeren mesajlar atıldığını belirledi. Ayrıca, bu mesajların içerisinde zararlı yazılım olduğunu tespit etti. Vatandaşların telefonlarına 'Milli dayanışma projesi, pandemi destek, Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal destek, kart aidatları iadesi' gibi içeriklerin yer aldığı mesajları yollayan şüphelilerin, metinlerin içerisindeki linklere zararlı yazılım koydukları belirtildi. Zararlı yazılımı telefona indirilmesini ve kurulmasını sağlayan şüphelilerin, bu zararlı yazılım ile akıllı telefonların birçok yetkisinin ele geçirilmesi ile kişinin bilgisi olmadan yine aynı sms metninin telefon rehberinde kayıtlı tüm kişilere gönderildiği, bu şekilde tanıdıkları kişilerden gelen mesajlara itimat edilerek linke tıklandığı ve yüklemenin gerçekleştirildiği, yüklenen zararlı yazılımın aynı zamanda kullanılan telefonu dış müdahalelere karşı savunmasız bırakarak, kayıtlı şifreler, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları ve mobil bankacılık uygulamaları da dahil birçok kişisel veriyi erişime açık hale getirdiği belirlendi.

DİKKAT EDİLMELİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuya ilişkin vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşların tanıdıkları kişilerden gelse dahi, sms veya e-posta yoluyla gönderilen linklerin güvenilirliğini teyit etmeden tıklamaması, güvenilirliği bilinen uygulama mağazaları (Google play store, App store gibi) dışındaki sitelerden mobil uygulama indirilmemesini önerdi. Öte yandan, bu durumla karşılaşılması durumunda, akıllı telefonların mobil veri, wi-fi bağlantısının kesilmesi, telefonunun sim kartının çıkarılması, cihazın tamamen kapatılması, kullanılan mobil bankacılık hesaplarının tedbiren askıya alınması gibi önlemlerle yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirilebileceği belirtildi.

DHA

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