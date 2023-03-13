İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 13 Mart 2023 Dikili, Tire İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sonuç sorgulama ekranı!

İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları Dikili ve Tire ilçeleri için bugün belli olacak. 13 Mart 2023 İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi ve konuya daşr detaylar merak konusu oldu. İşte, İzmir TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı...
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TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) saat 10.00'da yapılacak.
Çekiliş, Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.
TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.
8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.
8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut
13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut