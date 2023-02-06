İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 3.479 konut sahibini buluyor

İzmir TOKİ kurası için heyecanlı bekleyiş bugün son buluyor. 3.479 konutun kura çekimi bugün noter huzurunda Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. Kura çekim töreni kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm bilgiler...

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

İzmir Merkez TOKİ projesindeki konutların kura çekimi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir Merkez TOKİ kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



