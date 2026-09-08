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İzmir ve çevre illerde kırtasiyeler denetlendi

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri satan iş yerleri denetlendi.

İzmir ve çevre illerde kırtasiyeler denetlendi

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki denetimlerde ürünlerin raflarda fiyat etiketi olup olmadığını inceledi, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol etti.

Denetimlerin, eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilerin okul alışverişlerinde mağduriyet yaşamamaları amacıyla yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Piyasa koşulları ve risk analizleri doğrultusunda eğitim-öğretim dönemi boyunca denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

AYDIN

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerdeki denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerini, etiket ile kasa fiyatları arasındaki uyumu ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine ilişkin hususları kontrol etti.

Satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi, işletme sahiplerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

DENİZLİ
Denizli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesindeki bir kırtasiyede inceleme gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Meliha Üstün, AA muhabirine, tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Okul sezonunun yaklaşmasıyla kırtasiye ürünlerini de denetim programına dahil ettiklerini ifade eden Üstün, "Ağırlıklı olarak kırtasiye ürünlerimizi denetliyoruz. Fiyat etiketlerinin olup olmadığına bakıyoruz. Fiyat etiketiyle raftaki fiyat ve kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ediyoruz." dedi.

İzmir ve çevre illerde kırtasiyeler denetlendi 1

Üstün, ağustos ayında yaklaşık 100 işletmede denetim gerçekleştirildiğini, bu işletmelerde yaklaşık 5 bin ürünün kontrol edildiğini kaydetti.

Denetimlerde 20 aykırılık tespit edildiğini aktaran Üstün, "Tespit edilen aykırılıklarla ilgili toplam 79 bin 500 lira tutarında idari yaptırım cezası uygulandı. Denetimlerimiz kapsamında hem tüketicilerimizi hem de işletme sahiplerimizi mevzuat hükümleri konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.​​​​​​​

MANİSA

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesindeki bir kırtasiye ürünleri satış mağazasında denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığı kontrol edildi, sırt çantası, boya, kalem ve silgi gibi ürünlerin fiyat etiketi incelendi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlere katılan Manisa Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir, Bakanlığın talimatları doğrultusunda tüketici haklarının korunması, piyasada adil ve dürüst ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin yıl başından bu yana aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Aydemir, ocak ayından bu yana 1013 firma ile 68 bin 351 ürünün denetlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mevzuata aykırılığı tespit edilen 223 firma ve 415 ürün hakkında gerekli işlemler yapıldı. Fahiş fiyat artışına geçit vermemek adına 607 firma tarafından satışa sunulan 1181 ürün incelendi. Denetimler sonucunda kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 232 firma ve 452 ürün, haklarında gerekli yasal işlemlerin uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi."

Aydemir, son bir ayda kırtasiye denetimlerine ağırlık verdiklerini vurgulayarak, "Bu süreçte 222 firmaya ait 16 bin 984 ürün incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 33 firma ve 56 ürün hakkında idari yaptırım uygulandı. ​Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve piyasa dengesinin korunması adına denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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