FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. J.P. Morgan'dan Türkiye açıklaması

J.P. Morgan'dan Türkiye açıklaması

14.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

J.P. Morgan, Merkez Bankası'nın New York'ta düzenlediği yatırımcı toplantısına ilişkin olarak, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu" açıklamasını yaptı.

J.P. Morgan'dan Türkiye açıklaması

J.P. Morgan, uluslararası yatırımcıların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi. J.P. Morgan'dan yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu. Türk yetkililer, toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını açıkladı" denildi.

J.P. Morgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes adına yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk yetkililerin bu toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını paylaştığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a son derece bilgilendirici geçen soru-cevap oturumu ve sunumları ile Yatırımcı Günü'nün açılışına ev sahipliği yapma ayrıcalığı verdikleri için teşekkür edildi.

J.P. Morgan uzmanlarının da toplantıda hazır bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toplantının başarılı geçmesine katkı sağlayan J.P. Morgan Küresel Para Birimleri, Gelişen Piyasalar ve Gelişen Piyasalar Kredi Başkanı Stephen Jefferies'e, Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak'a, Türkiye Kıdemli Ülke Yetkilisi Mustafa Bağrıaçık'a, Kuzey Amerika Gelişmekte Olan Piyasalar Satış Müdürü Daniel Sanchez'e, Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik'e ve Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Saad Sıddıqui'ye teşekkür ederiz."

(AA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Emeklinin zam hesabı değiştiEmeklinin zam hesabı değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis gündemindeMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis gündeminde
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası abd toplantı yatırımcı
En Çok Okunan Haberler
Şehitler sonrası muhalefeti hedef aldı! Enginyurt adeta esti gürledi

Şehitler sonrası muhalefeti hedef aldı! Enginyurt adeta esti gürledi

Büyük protesto! Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi

Büyük protesto! Tüm stat sahaya indi, maç ertelendi

Emeklinin zam hesabı değişti

Emeklinin zam hesabı değişti

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

'Al-sat' videolarıyla adını duyuran fenomene 700 bin liralık kötü haber

'Al-sat' videolarıyla adını duyuran fenomene 700 bin liralık kötü haber

Türkiye'den doğal gaz atağı! Avrupa 3'üncüsü olacak

Türkiye'den doğal gaz atağı! Avrupa 3'üncüsü olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.