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Jamaika'nın para birimi nedir? Jamaika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 00:27
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Kristof Kolomb’un “gözlerin gördüğü en güzel ada” olarak tanımladığı Jamaika, zaman içinde farklı isimlere sahip olmuş ve geçirdiği dönüşümün ardından bugün kullanılan adını almıştır. Geçmişinde birçok olaya ve işgale maruz kalan Jamaika bugünkü son halinde monarşi ile yöneltilmektedir. Ülkenin nüfusu ise 2.90 milyon civarıdır.

Jamaika'nın para birimi nedir? Jamaika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Jamaika, Amerika kıtasında, Büyük Antiller adı verilen bölgede, Küba’nın güneyinde yer alan, Karayip ada ülkelerinden biridir. Bir anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ülkesi olan Jamaika’nın başkenti Kingston’dur. Kingston aynı zamanda ülkedeki en önemli liman özelliğine de sahiptir. Adanın güney kıyısında yer alır ve ardında Mavi Dağlar ile Kırmızı Tepeler vardır.

Jamaika'nın para birimi nedir?

Karayip Denizi'nde Küçük Antiller ile beraber Batı Hint adalarını meydana getiren adalar topluluğu Büyük Antiller'dir. Jamaika ada ülkesi de Büyük Antiller sınırları içinde yer almaktadır. Nüfusu 2,9 milyon olan Jamaika, din çeşitliliği bulunan bir ülkedir. Ağırlıklı olarak Hristiyanlık hakimken ülkede Hindu, Müslüman, Rasta, Yahudi, Bahai gibi farklı inanışlar da bulunmaktadır.

Ülkede resmi dil İngilizce olarak kabul edilmiştir. Monarşi ile yönetilmekte olan ülkenin başkenti olan Kingston aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Dünya genelinde sevilen ve bilinen birçok müziğin kökeni Jamaika’dır. Turizm açısından da oldukça verimli olan Jamaika plajları ile de ünlüdür. Jamaika'nın para birimi ise Jamaika dolarıdır.

Jamaika'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Jamaika’da sahil şeridi 1.022 kilometredir. Toplam yüzölçümü 10.990 kilometrekare olan ülkenin ikliminde tropikal, nemli ve sıcak hava etkilidir. Ancak iç kısımlarda daha çok ılıman iklim yaşanmaktadır. Arazileri genel olarak ve çoğunlukla dağlıktır. Kıyı kısmında dar ovalar bulunur. Ülkenin en alçak noktası Karayip Denizi'dir. En yüksek nokta ise Mavi Dağ’dır.

ISO 4217 (İnternational Standart of Organization) uluslararası para birimi kodu olarak kabul edilen para birimlerine verilen 3 haneli kısaltmaları kodları düzenleyen bir standarttır. ISO standardına göre Jamaika’nın para birimi olan Jamaika dolarının kodu JMD olarak kabul edilmiştir. Sembolü ise J$ veya JA$ olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Jamaika
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