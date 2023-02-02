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Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları

02.02.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma astsubay alımı sonuçları başvuru sürecinin 15 Ocak 2023 Pazar günü sona ermesinin ardından merak konusu oldu. 2023 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini ve 2023 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini başvurularına ilişkin yapılacak açıklama sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Şimdi gözler, 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı için yapılacak açıklamada. Peki, Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 1680 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları

Jandarma astsubay alımı sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı gerçekleştirilecek. Lisans mezunları ya da geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2021-2022 yılında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları merak konusu oldu. 30 Aralık'ta başlayan muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 15 Ocak 2023 Pazar günü son bulmuştu.

Adaylar başvuru işlemlerini T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet sitesindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi konusunda henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

Yapılan açıklamaya göre; başvurusu uygun olan adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak, sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi kurumun internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylardan 300 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavına tabi tutulacaklar. Yapılan açıklamaya göre; belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya geçemezler.

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Jandarma astsubay alımı başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsimiz.

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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