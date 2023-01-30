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Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 1690 astsubay alınacak! Gözler jandarma astsubay alımı sonuçlarında

30.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma astsubay alımı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 2023 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini ve 2023 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Astubay alımında adaylar başvurularını 15 Ocak tarihine kadar tamamladılar. Peki, jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 1690 astsubay alınacak! Gözler jandarma astsubay alımı sonuçlarında

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları merak edilen konulardan biri oldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacak.Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2021-2022 yılında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Jandarma astsubay alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme işlemi sona erdikten sonra başvuru sonuçları https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanabilecek.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas puanı; KPSS puanının %40’ı, fiziki yeterlilik sınavı
puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; başvuru sıralamaya esas puanı(KPSS puanı), mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

jandarma

Her bir branş için, erkek/kadın ve lisans/ön lisans ayrı ayrı olacak şekilde; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise kontenjanın bir katı kadar yedek aday listesi en yüksek puandan başlanılarak belirlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adaylar normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. PTS’de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

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