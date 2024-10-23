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Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri

23.10.2024 08:42
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Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri

Resmi Gazete'de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yayımlanan ilana göre, başvurular 23 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

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İŞTE ŞARTLAR

Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak uzman erbaş alt branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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