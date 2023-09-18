JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU 2023 VATANDAS.JANDARMA.GOV.TR: PERTEM ile 6 bin 940 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 612 jandarma; 16 bot serdümeni, 2 at bakıcısı, 100 muhabere, 200 sıhhiyeci ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları internette araştırılıyor. İşte, vatandas.jandarma.gov.tr PERTEM Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı...

JANDARMA UZMAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvuırular PERTEM ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

JANDARMA UZMAN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma uzman alımı başvurusu bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) itibarıyla başladı.

Jandarma uzman alımı başvurusu için son gün 2 Ekim olarak açıklandı.

JANDARMA UZMAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Uzman Erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin web sitesinden öğrenilebiliyor.

Adayların "2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.