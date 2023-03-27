Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı! Jandarma pertem uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı. Jandarma 2023 yılı sözleşmeli uzman erbaş temini sınav sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sorgulama işlemini yapmak isteyenlerin sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İşte jandarma uzman erbaş alımı sonuçları sorgulama ekranı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Sınav sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuç sorgulama işlemini e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

