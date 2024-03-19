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Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasına son verdi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.03.2024 08:57
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) 8 yıldır uygulamakta olduğu negatif faiz politikasına son verdi. BOJ, bu karar ile negatif faizden çıkan son merkez bankası oldu.

Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasına son verdi

BOJ, geniş çapta beklenen bir kararla, 2016'dan bu yana uygulanan ve finans kuruluşlarının merkez bankasına park ettikleri bazı fazla rezervlere yüzde 0,1 oranında ücret uygulayan bir politikayı terk etti.

BOJ, gecelik çağrı faizini yeni politika faizi olarak belirledi ve kısmen merkez bankasındaki mevduatlara yüzde 0,1 faiz ödeyerek yüzde 0-0,1 aralığında yönlendirmeye karar verdi. Karar 2'ye karşı 7 oyla alındı.

BOJ ayrıca, merkez bankasının gerektiğinde tahvil alıp satarak daha uzun vadeli faiz oranlarını hedeflemek için kullandığı 10 yıllık Japon devlet tahvilleri için radikal getiri eğrisi kontrol politikasının kaldırıldığını duyurdu.

BOJ, borsa yatırım fonları ve Japonya gayrimenkul yatırım ortaklıkları (J-REITS) alımlarını durduracağını ve şirket tahvilleri alımlarını yavaş yavaş azaltacağını ve bu uygulamayı yaklaşık bir yıl içinde durdurmayı hedeflediğini söyledi.

BOJ, Japon devlet tahvili alım programını sürdürmeye de 1'e karşı 8 oyla karar verdi.

BofA Securities'in Japonya ekonomisi başkanı Izumi Devalier, BOJ'un politika kararından önce yaptığı açıklamada, "Bu 17 yıl sonra yapılan ilk faiz artırımı olacak, dolayısıyla sembolik bir önemi var" dedi.

Devalier, BOJ'un parasal koşulları gevşek tutma konusundaki kararlılığını muhtemelen sürdüreceğini belirterek, "Ancak ekonomi üzerindeki gerçek etki çok küçük. Fonlama maliyetlerinde ya da hane halkı mortgage oranlarında önemli bir artış beklemiyoruz." diye konuştu.

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