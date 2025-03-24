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Japonya'nın para birimi nedir? Japonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 00:49
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Doğu Asya’da yer alan ada ülkelerinden biri olan Japonya, ''Doğan Güneş'in Ülkesi'' adı ile de bilinir. 14.125 adet adadan oluşan bir takımada olma özelliğine sahip olan Japonya dünyadaki en yüksek nüfuslu en kalabalık ülkeler arasında 11. sıradadır.

Japonya'nın para birimi nedir? Japonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Japonya’yı oluşturan takımadaların en büyüğü Honşü, Shikoku, Kyushu, Hokkadio adalarıdr. Ülkenin yüzölçümünün %90’dan fazlasını bu adaların halkı oluşturur. Ülkenin nüfusu 125 milyondan fazladır. Yüzölçümü ise 377.975 kilometrekaredir. Resmi dili Japonca olan ülkede birden fazla etnik grup yaşamaktadır.

Japonya'nın para birimi nedir?

Üniter parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen Japonya’nın çeşitli dönemleri ve geniş bir tarihçesi vardır. Ülkenin en büyük kenti ve aynı zamanda başkenti Tokyo’dur. Tokyo, doğunun başkenti olarak bilinen ve sadece ülkenin değil dünyanın da en büyük şehri olan bir şehirdir. Farklı etnik grupların yaşadığı Japonya’da ağırlıklı olarak Japonlar yaşamaktadır. Bunun dışındaki oranı Çinliler ve Koreliler oluşturur.

Ağırlıklı olarak ılıman bir iklime sahip olan Japonya’da kuzeyden güneye iklim etkileri değişkenlik göstermektedir. Ülkenin en kuzeyindeki bölge Hokkaido’dur ve burada kış aylarında uzun ve soğuk geçer. Yazın ise serin ve çok sıcak olabilen nemli bir iklim görülmektedir. Ekonomik krizlerin ardından hızlı bir gelişme dönemine giren ülkenin resmi para birimi Japon yeni'dir.

Japonya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Tarımın ekonomiyi büyük oranda desteklediği Japonya balık tonajında dünya çapında yedinci sırada yer almaktadır. Endüstriyel açıdan da geniş bir kapasiteye sahiptir ve teknolojik olarak son derece gelişmiş olmasıyla tanınır. Ayrıca hizmet sektörü açısından da gelişmiş olan Japonya turizm açısından da oldukça verimlidir.

Japonya’nın uluslararası standartlara göre kabul görmüş olan para birimi Japon yeni'dir. 1 yen, 100 sen alt para birimine bölünmektedir. Günümüzde de bu para birimleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda ülkede İngiliz Sterlini ve Amerikan doları da rezerv parası olarak geniş bir çapta kullanılmaktadır. Japon yeni'nin uluslararası para piyasalarında kullanılan ve kabul edilen kodu JPY olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Japonya
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