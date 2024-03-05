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JP Morgan'dan sürpriz Merkez Bankası yorumu! Raporda enflasyon detayı çekti: 'Nisanda faiz...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 12:50
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JP Morgan, şubat ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Merkez Bankası öngörüsünü değiştirdi. Banka faiz artırımı beklentisini paylaştı.

JP Morgan'dan sürpriz Merkez Bankası yorumu! Raporda enflasyon detayı çekti: 'Nisanda faiz...'

JPMorgan, enflasyonun beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan'da 500 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. JPMorgan, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göreTüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 66'lık beklentiyi aştı. TÜFE Şubat'ta aylık bazda ise yüzde 4,53 arttı. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,8 olmuştu.

JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, "Manşet enflasyon, Şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti" dedi.

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttu fakat TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.

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J.P. Morgan faiz Merkez Bankası
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