JPMorgan: "Altın fiyatlarının olağanüstü yükseliş rallisinin başındayız..." İşte 4 farklı uzmandan altın yorumu!

Doların son zamanlarda zayıflamasından dolayı destek bulan altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinin üstüne çıkarak arttı. Yatırımcılar 2021'de altın yükselecek mi araştırması yaparken, uzmanlardan farklı yorumlar geldi. JPMorgan yayımladığı bir makalede altın fiyatlarının, yükseliş rallisinin henüz başında olduğunu savunurken, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onur Can Bal'dan "429 TL seviyesi görülebilir" yorumu geldi. Altın fiyatları 2021'de artar mı araştırması yapan yatırımcılar için uzmanların altın fiyatları beklentileri ve güncel altın grafiği haberimizde.... ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, altın fiyatlarının nasıl yükseldiğini değerlendirerek, altın fiyatlarının yüksek enflasyon ve düşük reel faiz getirileri nedeniyle yükseldiğini düşündüğünü belirtti. Frappell açıklamasına "Piyasalar yakın zamanda bir sıkılaşma hamlesi geleceğini düşünmüyor ve altın da reel faiz oranları düşük olduğu zaman genelde yükselir." diyerek devam etti. Peki 2021'de altın fiyatları yükselecek mi?

JPMORGAN: "ALTIN RALLİ YAPTIĞINDA GENELDE YÜKSELİR" Altın fiyatları 2021'de artar mı merak eden vatandaşlara bir müjde de JPMorgan'dan geldi. Altın fiyatlarının ralli yapacağını ve şu an henüz rallinin başında olduğunu belirten JPMorgan yayımladığı notta altın yatırımcısını sevindirdi. Gram altın ne zaman 500 TL olacak araştırması yapan altın yatırımcılarına güzel haberi veren JPMorgan, yaptığı bir araştırma raporunda, altının ralli yapmaya başladığı zaman çok fazla yükseldiğini vurgulayarak, altın rallisinin henüz başında olabileceğimizi belirtti. JPMorgan tarafından yayımlanan 2021 piyasa görünümü raporunda, altın fiyatlarının yükseliş beklentisi vurgulanarak, "Altının olağandışı yükselişinin daha başında olabiliriz." dendi. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? ALTINA YATIRIM İÇİN DOĞRU ZAMAN NEDİR? JPMorgan açıklamasında, 1970’lerde altın standardının kaldırılmasıyla birlikte altın fiyatlarında uzun dönmeli bir ralli yaşandığını fakat sonrasın 20 yıla yakın değerli metalin fiyatının yatay seyrettiğini belirten banka, 2000-2012 arasında fiyatların yeniden yükselişe geçtiğinin altını çiziyor.

Sonrasında altının düşük bir performans ile yatay seyrettiğine değinen JPMorgan artık bunun tersine dönmeye başladığını söylüyor. ABD’de iki siyasi partinin de bütçe açıklarını azaltmaya niyetinin olmadığının altını çizen banka, modern para politikası taraftarlarının da bu endişeleri artırdığını belirtti. Raporda, belki de bundan dolayı merkez bankalarının son iki senedir net altın alıcısı konumuna geldiği vurgulanıyor. JPMorgan son olarak, “Eğer altın rallisinin daha başında olduğumuza inanıyorsanız hazırlıklı olmanız gerekli. Yanlış zamanda altına yapılan yatırımı tersine döndürmesi nesiller sürebilir.” diyor. "430/440 DESTEK BÖLGESİ, 473 DİRENÇ BÖLGESİ" Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın grafiği beklentisini paylaşmaya devam diyor. 2021'in ilk mesai gününde güncel altın grafiği beklentisini paylaşarak Twitter üzerinden yaptığı yorumda, önceki paylaşımlarında destek bölgesi olarak belirttiği 430 destek bölgesini tekrar vurgulayarak şu paylaşımı yaptı; "Geçen hafta destek bölgesinde olduğunu ifade etmiştik. O bölgeden toparlandı. 473'e kadar potansiyel alanı her zaman olacak. 473 direnç, 440/430 destek bölgesi.Bu seviyeler arasında oyalanır..." dedi.

Gram altın...



Geçen hafta destek bölgesinde olduğunu ifade etmiştik...



O bölgeden toparlandı...



473'e kadar potansiyel alanı her zaman olacak...



473 direnç, 440/430 destek bölgesi...



Bu seviyeler arasında oyalanır... pic.twitter.com/PdrLNrQuTt — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 4, 2021 "DOLAR ZAYIFLADIKÇA ONS ALTIN YÜKSELİYOR" Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onur Can Bal altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Kasım ayında aşı çalışmalarının ons altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "Risk iştahının toparlanma kaydetmesi ve ABD’de teşvik paketi gelişmelerinin etkisiyle doların küresel çapta değer kaybettiği görülürken, dolardaki değer kayıpları ons altın fiyatlarını destekledi." dedi. Aşı haberlerinden kaynaklanan iyimserliğin risk iştahını desteklemesiyle birlikte doların zayıflığının ons altın fiyatlarını yükselteceğini belirten Bal, mutasyona uğramış koronavirüse değinerek, "Tedbirlerdeki sıkılaşmanın devam etmesi ve ekonomik toparlanmadaki güç kaybı güvenli liman talebini zaman zaman artırabilecektir." dedi. Bal açıklamasına şöyle devam etti; ONS ALTIN NE KADAR OLACAK? "Aşı kaynaklı gelişmeler, salgın endişeleri, ekonomik verilerin seyri ve gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden gelebilecek destek hamleleri yakından takip edilecek olup, kısa vadede ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün de alıcılı seyrini sürdürerek 1900 dolar üzerinde 1934 dolarlı seviyelerden işlem gören ons altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1955 – 1965 dolar aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerinde alıcılı seyrin devam edebileceği ons altında 1990 dolar ve 2016 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 2000 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması orta vadeli yükselişler açısından önem taşımaktadır. Gelişmelere bağlı olarak ons altında geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 5 günlük üssel ortalama (1905 dolar) ve psikolojik olarak öneme sahip olan 1900 dolar seviyeleri ilk önemli desteklerdir. Yükselişlerin devamlılığı açısından 1900 dolar üzerinde tutunmanın korunması önem taşırken, bu seviye altında kâr satışları hız kazanabilir. Bu durumda 1885 dolar ile 100 ve 200 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1868 dolar ile 1814 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.