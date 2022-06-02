FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. JPMorgan'dan flaş Türkiye büyüme tahmini

JPMorgan'dan flaş Türkiye büyüme tahmini

02.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JPMorgan 2022 yılı ilk çeyrek GSYH büyüme rakamlarının ardından Türk ekonomisi için 2022 yılı büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2023 büyüme tahminini ise düşürdü.

JPMorgan'dan flaş Türkiye büyüme tahmini

JP Morgan Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2022 yılı için büyüme tahminini yükselttiğini açıkladı.

Kurumun Türkiye raporunda güçlü özel tüketimin ilk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyümede etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada "özel tüketim büyümenin temel motoru oldu. Net ihracat, kamu harcamaları ve toplam yatırımlar da büyümeyi destekleyen diğer ana unsurlar oldu. Gevşek para politikası muhtemelen devam edecek ancak enflasyonun gelirleri azaltmasıyla özel tüketim ve GSYH'nin ivme kaybedeceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek frekanslı verilerin Tüketici Güveninde zayıflamaya işaret ettiği belirtildi.

Raporda büyümede ivme kaybı beklentisine rağmen bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3.2'den yüzde 3.7'ye yükseltildi. 2023 tahmini ise güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya düşürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik cezalarıyla ilgili Yargıtay'dan emsal karar! Cezası iptal edildiTrafik cezalarıyla ilgili Yargıtay'dan emsal karar! Cezası iptal edildi
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı! 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!
Maaşı beğenmedi, bu işe girdi! Yılda 800 bin lira...Maaşı beğenmedi, bu işe girdi! Yılda 800 bin lira...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Kırmızı et fiyatları için flaş karar...

Kırmızı et fiyatları için flaş karar...

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.