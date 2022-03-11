FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. JPMorgan 'direktiflere uygun olarak' diye duyurdu! Rusya ile ilgili flaş karar...

JPMorgan 'direktiflere uygun olarak' diye duyurdu! Rusya ile ilgili flaş karar...

11.03.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goldman Sachs'ın ardından JPMorgan da Rusya'daki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD'li dev banka 'dünya genelindeki hükümetlerin direktiflerine uygun olarak' diye duyurduğu karar ile ülkede operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.

JPMorgan 'direktiflere uygun olarak' diye duyurdu! Rusya ile ilgili flaş karar...

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, JPMorgan'ın dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığı bildirildi.

Mevcut faaliyetlerin sınırlandırıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca firmanın insani yardım çabalarını desteklemek için toplam 5 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu anımsatıldı.

GOLDMAN DA OPERASYONLARINI DURDURACAK

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından bu ülkeden çıkacağını duyuran ilk Wall Street bankası Goldman Sachs olmuştu. Goldman Sachs, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte son durum!Altın bilezikte son durum!
Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!
Benzin ve motorine zam geldiBenzin ve motorine zam geldi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...

Savaşın seyri değişiyor mu? Önce Rusya şimdi ABD: Kimyasal silah tehdidi...

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

On binlerce kişinin sigortası iptal edildi! Paralar da geri istenecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

İzin çıktı! Dev arazide petrol aranacak

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı

İbn-i Sina’dan sonra yetişen en büyük alim! En çok bu otu kullandı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yol kenarında bile yetişiyor: Doğal ağrı kesici!

Yol kenarında bile yetişiyor: Doğal ağrı kesici!

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.